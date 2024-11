Con l’inizio del nuovo anno, riprendono gli impegni dell’Associazione sportiva Atletica San Costantino Calabro, guidata da Raffaele Mancuso. Dopo la nona edizione della Maratona in Sicilia, riprendono gli impegni in Calabria

Stagione già inaugurata con la nona edizione della Maratona “Antonello da Messina” svolta in Sicilia domenica scorsa, un evento podistico di carattere internazionale, alla quale ha preso parte, tra glia altri, il giovane tropeano Antonino Latorre, al debutto con il gruppo, dove ha tagliato il traguardo dei 21 km.

Ma gli impegni proseguono soprattutto in Calabria, a Ionadi. Si inizia a correre infatti per la prima fase dei campionati regionali individuali di corsa campestre, in collaborazione con la Conoscere Ionadi.

Per l’Atletica San Costantino erano presenti gli atleti Elisabetta Grasso aggiudicandosi il secondo gradino del podio nella sua categoria e decima nella classifica generale, e Italo Lococo che conquista nella classifica il sesto posto di categoria. Prestazioni, dunque, che confermano ancora una volta ottime doti atletiche su un percorso di gara impegnativo di 10 km per gli uomini e 8 km per le donne. Un avvio positivo per l’ Atletica San Costantino Calabro, che nonostante le ridotte risorse dimostra in ogni occasione grande professionalità.

Maria Chiara Sigillò