Secondo successo consecutivo per l’atleta marocchino. Trecentocinquanta gli iscritti per una grande giornata di sport

Ayoub Idam è il vincitore della III edizione della StraCrotone. L’atleta si afferma per il secondo anno consecutivo sul percorso competitivo di 5 km che ha visto in gara il meglio dell’atletica leggera regionale. Sulla linea di partenza 350 atleti provenienti da tutta Italia.

Divertimento per tutti. Molto partecipata è anche la gara non competitiva di 10 km con intere famiglie che hanno, con andatura libera, compiuto il percorso che si è snodato da piazza della Resistenza, su via Roma, viale Gallucci, viale Gramsci, viale Cristoforo Colombo, viale Regina Margherita, piazza Pitagora, via Vittorio Veneto per ritornare in piazza della Resistenza dove era allestito il villaggio della StraCrotone.