Al Campo Scuola di via degli Stadi oltre 50 atleti da tutta la Calabria gareggeranno in una giornata di sport, inclusione e condivisione. La delegata allo sport del sindaco Franz Caruso, Chiara Penna: «Iniziativa che merita la giusta attenzione»

La Commissione consiliare Cultura, Sport e tempo libero di Palazzo dei Bruzi, presieduta dal consigliere Mimmo Frammartino, ha incontrato i rappresentanti delle Federazioni che hanno promosso in città, presso il Campo Scuola di via degli Stadi, per la giornata di venerdì 2 maggio, i Campionati Regionali di Atletica Leggera per atleti con disabilità “Città di Cosenza”.

Un evento sportivo di grande valore sociale e inclusivo al quale la città si sta preparando con particolare attenzione. Dalla commissione Cultura e Sport è venuto l'invito a tutti i cittadini a partecipare numerosi. “E' una iniziativa - ha sottolineato la delegata del Sindaco allo sport, Chiara Penna – che merita di avere la giusta risonanza, nella misura in cui diventa veicolo di messaggi valoriali di cui solo lo sport è capace. Il Comune ha giustamente ritenuto di concedere il proprio patrocinio ed io sarò presente alla manifestazione come delegata allo sport del Sindaco Franz Caruso”.

I Campionati Regionali di Atletica Leggera riservati ad atleti con disabilità, in programma venerdì 2 maggio presso il Campo Scuola di via degli Stadi, con inizio alle ore 9,00 e conclusione alle 14,00, sono organizzati congiuntamente da FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali), FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali) e CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale).

L’evento di Cosenza rappresenta un’occasione unica per celebrare lo sport come veicolo di inclusione, autonomia e superamento dei limiti. Sono oltre 50 gli atleti attesi da tutta la Calabria. Le discipline nelle quali saranno chiamati a gareggiare rappresentano un’importante opportunità per gli atleti con disabilità che potranno esprimere il loro potenziale, confrontarsi in un contesto di sana rivalità e costruire relazioni basate sul rispetto e sulla condivisione.

“Il campionato regionale di atletica leggera - Città di Cosenza” - hanno ribadito i rappresentanti delle Federazioni FISDIR, FISPES e CSEN nel corso dell'incontro in Commissione Cultura e Sport - dimostra come lo sport paralimpico possa essere una straordinaria palestra di vita, in quanto ogni atleta, indipendentemente dalle proprie abilità, ha l’opportunità di raggiungere traguardi impensabili e di diventare un esempio di determinazione per tutta la comunità”.