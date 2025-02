Dopo il recupero tra Melicucco e Val Gallico, è completo il quadro della diciannovesima giornata del campionato di Promozione B. In vetta c'è l'attaccante giallorosso che rifila una doppietta allo Stilomonasterace

Con il recupero di mercoledì tra Melicucco e Val Gallico, è finalmente completo il quadro della diciannovesima giornata del campionato di Promozione B. Con ogni tassello al suo posto, dunque, è possibile anche elaborare la top 3 di quel turno e che era solamente rimandata.

Ecco allora i tre migliori giocatori della diciannovesima giornata scelti dalla redazione sportiva di LaC News24 secondo il seguente criterio: dieci punti per il primo posto; sette punti per il secondo posto; quattro punti per il terzo posto.

La top 3

La vetta è innanzitutto rappresentata da Franco Cesana. L'attaccante argentino dell'Atletico Maida, infatti, batte lo Stilomonasterace che era in piena corsa per la vetta e che arrivava da cinque risultati utili consecutivi. Classe e incisività per il centravanti giallorosso che decide la sfida con una doppietta.

Sette punti e secondo posto per Conrado Buzzi. L'attaccante del San Nicola-Chiaravalle si dimostra sempre più pesante nell'economia del club di mister Sisi e, di fatti, decide l'insidiosa sfida in casa della Bovalinese e portando tre punti preziosi in chiave salvezza.

Chiude la top 3 Francesco Stillitano. Nella prestazione opaca della Virtus Rosarno in casa del Melito, quello più decisivo è stato il portiere amaranto dal momento che, verso la fine del match, è protagonista di un intervento prodigioso che salva quantomeno il pareggio evitando la sconfitta ai suoi.