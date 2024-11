Jannik Sinner conquista i quarti di finale dell'Atp 500 di Halle in Germania. Il numero 1 del mondo batte in tre set (6-4, 6-7, 6-3) l'ungherese Fabian Marozsan, numero 45 del ranking, e ora affronterà il vincente della sfida tra il tedesco Jan-Lennard Struff e il greco Stefanos Tsitsipas. Per il 22enne di San Candido è la trentacinquesima vittoria stagionale, con solo tre sconfitte subite. In serata il numero uno del ranking Atp sarà nuovamente impegnato nel doppio a fianco del polacco Hubert Hurkacz contro la coppia francese composta da Sadio Doumbia e Fabien Reboul.

La partita

Marozsan parte bene nel primo game tenendo il servizio di apertura (0-1). Nel secondo game Sinner chiude a 30 e torna in parità (1-1). Nel terzo game l'ungherese salva tre palle break con il servizio, ma Sinner conquista comunque il break (2-1). Marozsan recupera da 30-0 e trova l'immediato contro break nel quarto game (2-2). L'ungherese torna avanti chiudendo il quinto game (2-3). Il 22enne italiano va sotto 15-30, prima di trovare il servizio e conquistare il sesto game (3-3). Marozsan soffre nel settimo game ma tiene il servizio (3-4). Nell'ottavo game Sinner tiene il servizio a 15 e torna in parità (4-4). Nel nono l'ungherese ha la palla per tornare avanti nel set, ma Sinner rientra e conquista il break (5-4). L'italiano ritrova le percentuali al servizio e chiude il primo set in 41 minuti: 6-4.

Nel secondo set l'ungherese tiene il servizio di apertura (0-1). Sinner va avanti 40-0 nel secondo, viene raggiunto sul 40-40, prima di chiudere con due buone prime (1-1). Il numero 45 del ranking Atp soffre ma torna avanti: 1-2. Nel quarto game il tennista italiano tiene a 0 il suo servizio e raggiunge l'ungherese: 2-2. Marozsan sbaglia poco nel quinto game (2-3). Tiene a 0 il servizio il tennista italiano nel sesto gioco (3-3). Perfetto anche il game al servizio del tennista magiaro (3-4). Si va ai vantaggi nell'ottavo game con Sinner al servizio: due errori dell'ungherese regalano il game all'azzurro (4-4). Anche Marozsan suda per conquistare il nono game e torna avanti (4-5). La partita va avanti on serve con l'azzurro che torna in parità (5-5). Nell'undicesimo game l'ungherese salva due palle break all'italiano e poi torna avanti nel set: 5-6. Nel dodicesimo sul 30-30, Sinner trova due colpi vincenti e porta il set al tie-break (6-6). Nel game decisivo Marozsan vola sul 4-1 con l'azzurro che commette due errori gravi (6-2), prima di sbagliare uno smash che vale il set per l'ungherese in 54 minuti: 6-7.

Nel terzo set Sinner tiene il servizio di apertura (1-0) e conquista il break nel secondo gioco, con l'azzurro che vale sul 2-0. Senza sbavature l'azzurro conferma il break nel terzo gioco: 3-0. Marozsan ritrova il servizio e chiude a 0 il quarto game: 3-1. L'azzurro va sotto 0-15 nel quinto game, ma con il servizio chiude e vola sul 4-1. Nel sesto game Marozsan salva tre palle break all'azzurro prima di conquistare un altro break: 5-1. Nel settimo gamme arriva il contro break del tennista magiaro: 5-2. Nell'ottavo l'azzurro ha due match point che non trasforma sul servizio di Marozsan, che resta in scia: 5-3. L'azzurro questa volta non sbaglia sul turno di servizio e chiude in 40 minuti: 6-3.