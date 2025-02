Matteo Berrettini batte Novak Djokovic con una prestazione straordinaria nel primo turno dell’Atp 500 di Doha in Qatar. È la prima vittoria negli scontri diretti con l’ex numero uno al mondo che aveva vinto i primi quattro precedenti. Una prestazione importante per il tennista romano che ha liquidato il plurititolato tennista serbo in due set (7-6, 6-2) in un’ora e 34 minuti.

Berrettini ha mantenuto percentuali alte al servizio che hanno fatto la differenza nel match. Nel combattutissimo primo set Djokovic ha concesso qualcosa solo al tie-break, con l’italiano che ne ha approfittato, mettendo una seria ipoteca sul match (7-6). Ne l secondo set l’azzurro ha messo il pilota automatico chiudendo senza patemi (6-2).

Per Matteo Berrettini una vittoria di peso per ritrovare morale e fiducia: agli ottavi affronterà ora l'olandese Tallon Griekspoor, che ha sconfitto il tedesco Jan-Lennard Struff in due set (7-6, 7-6).