Il numero uno al mondo vince contro il rivale ceco in due set (6-4, 7-5) in un'ora e 44 minuti. Ora affronterà nell'ultimo atto del torneo cinese il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Taylor Fritz

Jannik Sinner non si ferma più, batte il ceco Tomas Machac, e si garantisce il primo posto assoluto per il 2024. Un altro record raggiunto per il 23enne tennista azzurro che continua a scrivere la storia del tennis italiano e mondiale. Sinner, grazie, al raggiungimento dell'ultimo atto a Shanghai e alla contemporanea eliminazione nei quarti di Carlos Alcaraz non potrà essere raggiunto in testa alla classifica dal rivale spagnolo.

L'azzurro ha la meglio sul tennista ceco in due set (6-4, 7-5) in un'ora e 44 minuti dopo una partita dura contro un rivale che nel turno precedente ha eliminato Carlos Alcaraz e ha venduto cara la pelle in semifinale. A decidere il match la concretezza nei punti decisivi di Sinner che ha sfruttato ogni occasione. In tribuna, a godersi il numero uno della nuova era del tennis, la leggenda Roger Federer.

È la vittoria numero 64 per Sinner (solo sei le sconfitte) in questo splendido 2024 che lo ha portato sul tetto del mondo del tennis e punta chiudere con altri record la stagione. Il numero uno al mondo attende in finale il vincente della seconda semifinale tra il serbo Novak Djokovic, alla ricerca del titolo numero 100 in carriera, e l'americano Taylor Fritz.

La partita

Parte male il numero uno al mondo che cede subito il servizio di apertura concedendo il break al rivale ceco Machac. Una partenza a handicap che non ferma la voglia di rientrare subito nel set del campione italiano. Ci riesce alzando il ritmo nel quarto game e si porta avanti nel punteggio nel quinto. Nel settimo Machac salva due palle break, ma il momento clou arriva nel decimo game con Sinner che conquista una palla set e chiude su un errore del tennista ceco. Finisce 6-4 per Sinner in 45 minuti.

Nel secondo set la sfida va avanti on serve con i due rivali che riesco mantenere il servizio a disposizione fino al 5-5. La partita si decide nel dodicesimo game, dopo un set tiratissimo, con un Sinner "cinico" che conquista una palla set e la concretizza per il definitivo 7-5 in un'ora e 44 minuti. Un successo che gli garantisce la prima prima posizione e il trofeo di miglior tennista al mondo per il 2024!