Il numero uno al mondo vince in due set (6-1, 6-4) contro il rivale giapponese in un'ora e 19 minuti. Ora nel match successivo se la vedrà con l'argentino Tomas Martin Etcheverry

Una gara senza storia per Jannik Sinner all'esordio nell'Atp 1000 di Shanghai. Il numero uno al mondo regola senza patemi la pratica contro il giapponese Taro Daniel in due set (6-1, 6-4) e si qualifica per il terzo del penultimo 1000 della stagione. Il caso Clostebol sembra non creare problemi nella testa del campione azzurro che continua a mietere successi in questa stagione. Salgono a 59 i successi di Sinner con solo sei sconfitte: l'ultima in ordine di tempo è quella in finale, dopo l'ennesima battaglia epica, contro Alcaraz a Pechino.

Il tennista parte subito forte e conquista due break nel quarto e nel sesto game con il giapponese Daniel che non riesce a contrapporsi ai colpi del numero uno al mondo (6-1). La storia non cambia nel secondo set con Sinner che continua nella sua velocità di crociera senza trovare nessuna contrapposizione. Il break decisivo per Sinner arriva nel terzo game con l'italiano che archivia il secondo turno a Shanghai (6-4).