Secondo finale consecutiva per il doppio che strappano il pass per l’ultimo atto dello Slam australiano vincendo al terzo set (2-6, 6-3, 6-4). Ora sfideranno i vicenti dello scontro tra Krawietz-Puetz e Heliovaara/Patten

Sembrava essere finito dopo il primo set il sogno di Simone Bolelli e Andrea Vavassori di conquistare la seconda finale consecutiva agli Australian Open. Un sogno al quale la coppia non ha voluto assolutamente rinunciare e con una grande rimonta sabato (9.30 italiane) scenderà in campo per conquistare il titolo dello Slam australiano.

Gli azzurri hanno vinto al terzo set (2-6, 6-3, 6-4) contro lo svedese Andre Goransson e l’olandese Sem Verbeek, capaci di eliminare ai quarti di finale la coppia numero 1 del seeding Arevalo/Pavic. Senza storia il primo set (2-6) con Bolelli-Vavassori che sembravano solo i lontani partenti dei tennisti conosciuti nelle ultime settimane.

Nel s e condo set Bolelli-Vavassori riprendono le redini del match, conquistano un break e chiudono sul 6-3. Anche il terzo set segue lo stesso “canovaccio” del precedente con gli azzurri che continuano a imporre il gioco e a portare in porto l’importante accesso in finale (6-4).

Simone Bolelli da Bologna e Andrea Vavassori da Pinerolo ora affronteranno in finale i vincenti dell’altra semifinale in corso tra i tedeschi Krawietz/Puetz, vincitori delle Atp Finals di Torino 2024, ed Heliovaara/Patten, vincitori di Wimbledon 2024.