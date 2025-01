Non si ferma il viaggio agli Australian Open della coppia azzurra formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli azzurri conquistano la settimana vittoria consecutiva e staccano il pass per i quarti di finale.

Bolelli-Vavassori hanno battuto in due set (6-3, 7-6) la coppia spagnola formata da Pedro Martinez e Jaime Munar in un'ora e 50 minuti di gioco. Una partita dai due volti per la coppia azzurra che vince senza problemi il primo set e soffre nel secondo set chiudendo al tie-break, dopo aver annullato un match-point ai rivali spagnoli. Ora nei quarti i portoghesi Nuno Borges e Francisco Cabral.