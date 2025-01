Il tennista torinese ha sconfitto in rimonta al quinto set (6-7, 6-3, 6-1, 3-6, 6-3) il brasiliano Joao Fonseca. Il 28enne romano ha ceduto al quarto (6-7, 6-2, 3-6, 6-7) contro il danese Holge Rune

Due vittorie e una sconfitta, attendendo Sinner ancora in campo, per il tennis azzurro nel secondo turno degli Australian Open in corso a Melbourne. Dopo la vittoria di Lorenzo Musetti contro il canadese Denis Shapovalov, è arrivata nella mattina australiana la vittoria al quinto set di Lorenzo Sonego che battuto (6-7, 6-3, 6-1, 3-6, 6-3) il brasiliano Joao Fonseca.

Nulla da fare, invece per Matteo Berrettini, sconfitto dal danese Holge Rune (6-7, 6-2, 3-6, 6-7). Il 28enne tennista romano sotto di un set, ha conquistato il secondo, con il danese che sopra di un set ha chiuso il match conquistando il tie-break nel quarto.