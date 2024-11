L’ottava edizione del Circuito Felice Nazzaro porta tante novità e tante interessanti proposte per tutti gli appassionati di auto storiche. Un itinerario quest’anno di 120km disegnato con impegno e passione dell’Asd Historic Club Castrovillari nel cuore del Parco nazionale del Pollino, dove fra paesaggi mozzafiato e borghi autentici saranno distribuite le prove cronometrate che vedranno i regolaristi sfidarsi a suon di centesimi. I dettagli vengono contenuti in una nota stampa.

La partenza – si legge - è programmata dal centro di Castrovillari il 22 maggio alle ore 10.30, saranno attraversati i comuni di San Basile, Piano Novacco (comune di Saracena), Campotenese (Morano Calabro) e Mormanno, borgo che ospiterà anche la sosta ristoro. Successivamente si attraverserà il centro storico di Morano Calabro per poi chiudere il “circuito” a Castrovillari presso Piazza Municipio intorno alle ore 15. In concomitanza alla gara di regolarità turistica è previsto un autoraduno, giunto alla seconda edizione, “Natura e Borghi del Pollino”, evento non agonistico, che sottolinea ancora una volta l’impegno dell’Associazione a promuovere il territorio e le eccellenze locali attraverso la passione dei motori storici.

L’evento sarà patrocinato da Aci Sport, Aci Storico e dell’Automobile Club di Cosenza. Martedì 17 maggio si terrà la conferenza stampa di presentazione presso la sede del Club a Castrovillari in via Sant’Aniceto 1 alle ore 18:00, sarà possibile seguirla anche sui canali social dell’evento. C’è tempo per iscriversi fino al 20 maggio collegandosi ad apposito sito.

Il presidente Domenico Campilongo dichiara soddisfatto: «Questo per noi sarà il primo evento da organizzatori, un ulteriore passo in avanti per il nostro club Aci Storico. Il successo di presenze dello scorso anno ci riempie di orgoglio e ci dà stimolo a far meglio quest’anno. Tutto questo è reso possibile grazie al prezioso supporto dei nostri soci, delle amministrazioni comunali, gli enti e degli sponsor che patrocinano l’evento. Per gli appassionati di auto storiche, e non solo, sarà un evento unico nel suo genere, è impossibile mancare».