Al via la storica ‘Coppa della Sila’. 100 i piloti in gara. Oggi le verifiche. Domani le prove tecniche e domenica la gara. Il più atteso è Domenico Cubeda, fresco di successo a suon di record sulla Morano-Campotenese

COSENZA - Si scaldano i motori sulle alture della Sila cosentina. Al via la 36esima edizione della “Coppa Sila”. Storica gara automobilistica valevole per il Trofeo Nazionale Velocità Montagna”. Un appuntamento che torna dopo quattordici anni ma da sempre protagonista dello scenario automobilistico nazionale, un vero e proprio punto di riferimento nel settore. Terminate le iscrizioni dei piloti, circa 100 partecipanti, al via oggi le verifiche tecniche. Sarà sfida tra big. Ai nastri di partenza i migliori piloti di categoria. Favorito i solito domenico Cubeda fresco del successo a suon di record sulla Morano-Campotenese, . A contendere lo scettro al catanase, i colleghi Scola junior, Cassibba e Lombardi.Tra di loro potrebbero inserirsi i driver di casa Francesco Ferragina e Leonardo Nicoletti. Grande attesa anche nel trofeo Assominicar con Pezzolla, Mercuri e Antonio Ferragina tutti in lotta per il campionato nazionale. A dire l’ultima parola, come sempre, l’asfalto ed il cronometro.