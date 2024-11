Per il pilota catanzarese della “New Generation Racing” cinque vittorie assolute nella specialità slalom. Il premio il prossimo 4 febbraio

Ha l’esperienza giusta. E’ considerato un vero maestro della specialità. Si chiama Gaetano Piria ma per tutti è lo “Scillese Volante” Il driver calabrese è stato protagonista di una stagione ad altissimo livello grazie a delle prestazioni notevoli e all’altezza della sua personale “carriera” automobilistica che negli anni si è costruito a suon di successi. Sulla sua Elia Avrio ha fatto segnare ben cinque assoluti di rilievo, raggiungendo la classica manita di successi assoluti conquistati in stagione. Cinque assoluti di rilievo di fronte ad avversari notevoli tra cui il campione uscente del campionato regionale Slalom.

«Siamo veramente contenti di questo risultato. Un risultato che accogliamo con gioia e che ci dà fiducia per il futuro. Peccato per l’incidente nell’ultima gara che non ha dato merito ai nostri passi fatti. Voglio ringraziare assolutamente e prima di tutti la famiglia Elia che, dopo l’incidente, si è messa in moto per dare una rinfrescata all’auto che non riceveva determinati accorgimenti da un pò di tempo. Subito dopo l’incidente allo slalom Isola di Dino abbiamo voluto metterci a lavoro per fare gli interventi su più fronti. Quindi grazie ancora alla famiglia Elia. Un’annata veramente soddisfacente, la nostra auto è stata perfetta in qualsiasi frangente di campionato».

Gaetano Piria sarà premiato insieme a tutti gli altri piloti il prossimo 4 febbraio nel corso di un ritrovo, che ormai è diventato un appuntamento tradizionale per la scuderia catanzarese della “New Generation Racing”.