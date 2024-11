Il pilota di Luzzi (CS), Danny Molinaro è il vincitore della Coppa ACI Sport Under 25 nel campionato italiano Prototipi

Molinaro, 22 anni ed una passione per le auto tramandata dalla famiglia, si è imposto sul circuito di Imola, nell’ambito dell’ACI Racing Week End, vincendo gara 2 del 6° e conclusivo round del tricolore. Per il giovane pilota luzzese è stato il quarto successo stagionale, una doppia vittoria a Misano lo scorso 2 agosto e ad Imola proprio in gara 2 nell'appuntamento del 30 agosto.

Sul circuito di Imola, Molinaro è stato protagonista di una prova di carattere: partito quinto ha subito iniziato la sua rimonta che lo ha portato a raggiungere in pochi giri la terza posizione. Dopo l’ingresso in pista di ben due safety car l’attacco decisivo, prima al secondo posto ed a poche curve dal traguardo è riuscito a balzare al comando della corsa chiudendo per primo sotto la bandiera a scacchi.

Il campionato italiano si è chiuso con la vittoria di Giacomo Pollini, proprio davanti a Molinaro che ha corso la stagione al volante della Wolf GB08 Thunder con motore Aprilia curata dalla DM Competizioni.

Adesso per Danny Molinaro il pensiero in ottica futura è già alla prossima stagione del campionato, inseguendo il suo sogno di disputare il campionato GT e la prestigiosa Le Mans Series.