È ripartito dal circuito di Monza il campionato italiano Sport Prototipi 2021 e nel primo round tra i protagonisti c’è stato il pilota di Luzzi Danny Molinaro. Il portacolori DM Competizioni si è messo subito in luce per tutto il weekend brianzolo con la Wolf Gb 08 Thunder ed ha vinto gara 2.

Il 22enne dopo aver conquistato nella passata stagione il titolo tricolore nella categoria under, quest’anno ha come principale obiettivo il titolo assoluto. Sul tracciato di Monza, dopo il terzo tempo nelle qualifiche, in gara 1 ha tenuto la testa della corso fino all’ingresso in pista della safety car. Con la nuova ripartenza, però, il sogno della prima vittoria è svanito, anzi rimandato.

In gara 2, infatti, per Molinaro un vero e proprio capolavoro con un vantaggio di circa 4 secondi sugli avversari già nei primi giri. Il successo del pilota calabrese è arrivato anche dopo un nuovo ingresso in pista della safety car che ha ricompattato il gruppo. Ma questa volta alla bandiera a scacchi il pilota della DM Competizioni è arrivato primo. Dopo il weekend di Monza, Molinaro occupa il secondo posto del campionato dietro al campione 2020 Giacomo Pollini. Prossimo appuntamento con il secondo round del campionato italiano Sport Prototipi il 22 e 23 maggio a Pergusa.