Sono oltre 220 gli iscritti alla nona salita Morano Campotenese, organizzata dallo staff della Morano Motorsport, che dal 14 al 16 giugno porterà in provincia di Cosenza i migliori nomi delle salite internazionali. Ad impreziosire un elenco di assoluto spessore internazionale un pieno di grandi nomi che fa impennare il prestigio e la fama della gara automobilistica calabrese.

Grandi nomi tra i partecipanti

«Lotteranno per il successo - spiega una nota - nomi del calibro di Omar Magliona su Osella PA 2000 Honda il sardo leader tricolore, Christian Merli su Osella FA 30 EVO Zytek ufficiale, il trentino Campione Italiano ed Europeo in carica e leader continentale, il fiorentino 10 volte Europeo e 12 tricolore Simone Faggioli su Norma M20 FC Zytek ufficiale, lo svizzero Fabien Bouduban su Norma M20 FC, il trevigiano Denny Zardo su Norma M20 FC che si lanciato alla rincorsa del tricolore sin dal Nevegal, il giovane umbro Michele Fattorini su Osella FA 30, 2°in CIVM, il giovanissimo sardo Giuseppe Vacca su Osella PA 2000 Honda, attualmente al terzo posto. Un acceso nuovo confronto tra i protagonisti delle sportscar motori moto sarà tra il leader veronese Federico Liber su Gloria, contro il tenace lucano Achille Lombardi su Osella PA 21 Jrb BMW da 1000 cc e la giovanissima rivelazione siciliana Luigi Fazzino sempre più pungente sulla Osella PA 21 Jrb Suzuki»

I calabresi in pista

Folta la pattuglia dei piloti calabresi e non solo, a caccia anche dei preziosi punti del Trofeo italiano velocità montagna, oltre ai contendenti del Campionato italiano Bicilindriche. Tra i piloti della regione Rosario Iaquinta, che mira a rinsaldare la vetta del gruppo CN sulla Osella PA 21 EVO, mentre in Racing Start 2.0 un altro driver di Castrovillari, Arduino Eusebio, è leader con la Renault Clio RS. Nella classe 1.4 è al comando il cosentino Nicola Costabile sulla Volkswagen Polo. Il reggino Domenico Morabito, il lametino Angelo Mercuri, Antonio Ferragina e Giuseppe Torcasio sono tra i certi protagonisti calabresi delle bicilindriche. Soddisfazione è stata espressa dai vertici di Morano Motorsport, dell’Automobile Club Cosenza, dell’amministrazione comunale di Morano e di quella Provinciale di Cosenza per il primo importante risultato ottenuto dall’evento che ha il suo centro in uno dei Borghi più belli d’Italia. «E’ una gratificazione per la nostra gara, per il contributo che la stessa può offrire al Campionato italiano che gode di sempre maggiore prestigio e fama» hanno detto i vertici dello staff organizzatore.