Tutto pronto a Lamezia Terme per l’inizio della diciannovesima edizione della Cronoscalata del Reventino. Un’edizione particolare quella targata 2017

Partita ufficialmente a Lamezia Terme la diciannovesima Cronoscalata del Reventino, con la consueta conferenza stampa di presentazione. Un’edizione importante quella 2017 che farà da apripista per la prima volta in Calabria al Campionato di velocità Montagna. Presenti, tra gli altri il primo cittadino Paolo Mascaro, Sergio Servidone responsabile marketing della Cronoscalata e rappresentante dello Csen, e Vincenzo Rizzo, presidente del Comitato per l’organizzazione.

Dunque, la gara entrerà nel vivo venerdì prossimo con le prove, a seguire nel week end del 29 e 30 aprile la corsa vera e propria. Oltre 200 gli iscritti ai nastri di partenza.

Maria Chiara Sigillò