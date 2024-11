Celebrazioni già a partire da sabato. Lungo il programma tra sport e solidarietà. Verranno presentati i piloti ufficiali del team ed i colori della nuova vettura

E’ la vigilia del “14° Slalom Simeri Crichi Trofeo Leonardo Elia”. Dieci anni dopo la realizzazione della prima Elia Avrio ad opera del Prof. Elia a Simeri Crichi la festa è già iniziata. Il programma delle celebrazioni, articolato e vario, prevede alternanza di momenti sportivi e solidali. Sempre attenta alle tematiche sociali, la Elia Prototipi, prima di far partire la serata in modo ufficiale, concederà infatti spazio ad alcune delle associazioni nazionali di solidarietà ben radicate sul territorio. In prima battuta sarà l’associazione di volontariato AVIS di Simeri Crichi ad aprire gli interventi sul palco.

Quest’anno particolarmente attivi e presenti nel calendario Slalom di Simeri Crichi con il Trofeo Avis, intendono divulgare anche attraverso il canale sportivo l’importanza del loro lavoro e della loro presenza sul territorio. A seguire verrà presentata con orgoglio ed entusiasmo una realtà sportiva che da tempo mancava a Simeri Crichi, team tecnico e sportivo della squadra calcio denominata LIFE SIMERI CRICHI. Ad accompagnare da qualche edizione l’evento Slalom di Simeri Crichi è l’AIRC (Associazione Italiana Ricerca sul Cancro) pertanto durante la serata sarà presentato il lavoro di responsabili e volontari sul territorio e l’importanza del sostegno al lavoro scientifico dei ricercatori. Quest’anno, grazie al sostegno e alla fiducia accordata ai responsabili di zona e ai numerosi volontari, il Comitato AIRC Calabria ha concesso in anteprima, rispetto alla campagna nazionale del prossimo 4 novembre, la distribuzione dei cioccolatini della ricerca proprio nel weekend dedicato al 14° Slalom di Simeri Crichi “Trofeo Leonardo Elia”.

!banner!

Una piazza sportiva e solidale allo stesso tempo che vedrà attivi i volontari già a partire dal pomeriggio di sabato 28 ottobre. Giungerà quindi il momento centrale della celebrazione del decennale Elia Avrio che sarà dedicato alla presentazione dei piloti Elia Avrio, attesi fortemente dal pubblico di casa e all’assegnazione del Trofeo “10th Anniversary ELIA Avrio Championship” al pilota catanzarese Giuseppe Rubino. A seguire i verranno svelati i nuovi colori della vettura Elia Avrio Neos.