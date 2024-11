Grande partecipazione e successo, domenica scorsa, per la terza prova del campionato regionale di motocross. Evento motociclistico che si è svolto sulla sinuosa pista coriglianese del crossdromo “Archi” e organizzato dall’omonimo moto club “Gli Archi” e patrocinato dal comitato calabrese della federazione motociclistica italiana. Ottima anche la cornice di pubblico attirata, come sempre, dall’affascinante spettacolo delle gare e dalle acrobazie proposte dai centauri.

Cinquantacinque i partecipanti per le tante categorie in gara ad iniziare dalla MX1 Expert dove ad imporsi è stato Silvestro Lenti del m.c. “Roggiano Gravina”, secondo Pietro Osnato del m.c. “Bikers Alto Jonio” e terzo Francesco Marsico, sempre del m. c. “Roggiano G.”. Podio che rispecchia la classifica generale con Lenti in vetta a quota 104 punti. Nella cat. MX1 Fast vincitore Eustasio Santoro del m. c. “Calabria Riders” che guida anche la graduatoria generale con 96 unità. Nella cat. MX2 Expert primo Antonio Garasto del m. c. “Il Castello Corigliano” e secondo Francesco Pio Oppesidano del m. c. “Urzia Racing Team”. Classifica generale con in testa proprio il coriglianese A. Garasto con 96 segmenti.

Nella classe 125 Junior primo Francesco Garasto del m.c. “Il Castello Corigliano”, secondo Settimio Samuel Tarsia del m.c. “Il Castello Cor.” e terzo Davide D’Agnolo del m.c. “Maida Off. C8”. Nella graduatoria assoluta conduce il coriglianese F. Garasto con 101 punti. Nella classe 125 Senior successo per Agostino Vicari del m.c. “Urzia R. T.” che comanda la classifica generale con 104 punti. Nella categoria MX1 Rider trionfo per Alessandro Sangermano del m.c. “Roggiano G.” che è in testa alla classifica generale con 104 unità. Nella categoria MX1 Superveteran primo Alessandro Laudonio del m.c. “Roggiano G.” e secondo Antonio Porto dello stesso moto club. Classifica generale dove in testa troviamo proprio A. Laudonio con 104 punti. Nella MX1 Veteran prima piazza per Giuseppe Di Franco del m.c. “Roggiano G.”, secondo Massimiliano Maida del m.c. “Maida Offroad C8”. G. Di Franco in testa anche alla graduatoria generale con 102 segmenti. Nella cat. MX2 Rider primo posto per Natale Sapia del m.c. “Roggiano G.”, secondo Cristian Pezzuto del m.c. “San Pietro” e terzo Luigi Mariani del m.c. “Roggiano G.”.

Conduce la graduatoria generale N. Sapia con 101 punti. Nella MX2 Superveteran primo Pierpaolo Peluso del m.c. “S. Pietro”, secondo Salvatore Citraro del m.c. “Madia Off. C8” e terzo Domenico Citraro dello stesso moto club. Nella graduatoria assoluta svetta S. Citraro a quota 101. Nella cat. MX2 Veteran vince Antonio Forleo del m.c. “S. Pietro”, secondo M. Salvatori del m.c. “Maida Off. C8” e terzo Alfredo Fernando Montinari del m.c. “Motorstart”. Primo nella classifica generale M. Salvatori con 104 unità. Nella cat. Epoca successo per il coriglianese Angelo Aversente, appartenente all’albo dei direttori gara, che guida anche la classifica generale con 52 unità. Nella cat. Femminile, primo posto per Valentina Martucci del m.c. “Roggiano G.” e seconda Beatrice Macaretti del m.c. “Bikers Alto Jonio”. V. Martucci che è in testa alla graduatoria assoluta con 96 punti. Nella cat. MX1 Challenge primo Luigi Malena del m.c. “Maida Off. C8” e secondo Giovanni Ledda del m.c. “Club 1816”. Guida la graduatoria generale proprio L. Malena con 96 unità. Nella gettonatissima categoria MX2 Challenge vittoria per Michele Lepera del m.c. “Maida Off. C8”, secondo Pierluigi Ruffo dello stesso moto club e terzo Francesco Aprigliano del m.c. “S. Pietro”. Graduatoria assoluta con in testa M. Lepera con 84 segmenti.

Nella categoria Unica Enduro Open successo per Janis Peluso del m.c. “S. Pietro”. Nella cat. Unica Epoca primo Luciano Romeo del m.c. “Magna Grecia” e secondo Ottavio Procopio del m.c. “Leoni di Calabria”. Primo nella classifica assoluta L. Romeo con 101 unità. Nella cat. 85 Junior prima piazza per Pietro Rizzuto del m.c. “Maida Off. C8”, secondo Luca Russo del m.c. “Giuseppe Cozzolino Gli Archi” e terzo Lorenzo Salvatori del m.c. “Maida Off. C8”. Nella graduatoria assoluta primo P. Rizzuto con 104 segmenti. Nella cat. 85 Senior primo posto per Davide Marra del m.c. “Maida Off. C8“ e secondo Salvatore Comito del m.c. “Avvolti dell’Esaro”. D. Marra in testa anche alla classifica generale con 100 unità. Nella cat. MX65 Debuttanti primo Pasquale Arcuri del m.c. “Il Castello Corigliano”, secondo Pasquale Trapasso del m.c. “Lamezia Cross Lo Scoiattolo” e terzo Giuseppe Feliz Forleo del m.c. “S. Pietro”. Classifica generale con in vetta P. Arcuri con 104 punti. Da evidenziare anche i giovani piloti del moto club “Il Castello Corigliano” del GP Racing dell’istruttore Giuseppe Garasto che sta curando con attenzione e buoni risultati la cantera dei piccoli centauri coriglianesi. Per le prossime prove del campionato regionale di motocross regionali gli appuntamenti in scaletta saranno: a Roggiano Gravina il 14 maggio, il 28 maggio nuovamente a Corigliano, presso il crossodromo “Gli Archi” , e l’11 giugno a Rocca di Neto, in provincia di Crotone.