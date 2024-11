Bagno di folla per l'arrivo di Pippo Inzaghi che è atterrato poco fa all’aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria. Il neo allenatore della Reggina 1914 arriva dopo una trattativa conclusasi a sorpresa in poche ore qualche giorno fa e dopo il brusco strappo consumatosi con il precedente tecnico Roberto Stellone.

L’allenatore piacentino, già campione del mondo, approda in riva allo Stretto dopo importanti esperienze come allenatore di Milan, Brescia e Benevento. Con quest’ultima il tecnico ha conquistato una storica promozione in serie A.

Domani alle 15 la presentazione ufficiale, con la conferenza stampa in programma allo stadio “Oreste Granillo”. E in quella sede sapremo qualcosa in più sull’idea di squadra che il tecnico vorrà mettere in campo, col patron Saladini, il presidente Cardona, e le figure tecniche del ds Massimo Taibi e del dg Gabriele Martino.