In naftalina anche l’undicesimo turno del campionato di Promozione girone A. La giornata si caratterizza con 6 vittorie (4 per le squadre di casa e 2 conquistate in trasferta) e due pareggi. In totale sono state realizzate 14 reti (1 rigore) di cui 10 a favore di chi ha giocato in casa e 4 per le squadre in trasferta.

La DB Rossoblù Luzzi vince di misura soffrendo in inferiorità numerica contro un buon Campora, a realizzare la rete dei 3 punti Baclet che in acrobazia sfrutta un traversone di Terranova dalla trequarti I punti che blindano il primo osto in classifica sono 27 e il vantaggio sulla prima inseguitrice aumenta a +3.

Proprio il Trebisacce, a quota 24, esce indenne dal confronto esterno nella tana dell’Altomonte RC, un risultato ad occhiali che capitalizza al meglio la squadra giallorossa che sinora non ha mai perso in trasferta (3 vittorie e 3 pareggi). L’Altomonte RC inverte la tendenza, dopo la brutta prestazione di 7 giorni prima, mette alle corde la vicecapolista ma l’appannata vena realizzativa di Simone Caruso&C non sfonda, pari tutto sommato anche giusto.

La PLM Morrone cade in casa contro il Cotronei perdendo la medaglia d’argento in classifica. Subisce il primo vantaggio ospite alla mezzora della prima frazione ma riesce a riportarla in equità prima del riposo. A 8’ dal termine la rete che premia il Cotronei, una prodezza di Banchio che strappa gli applausi anche ai tifosi avversari. Potrebbe trovare la parità Amendola sul finire ma calcia debole. Cotronei oramai una conferma con la terza vittoria esterna, lo testimoniano i 18 punti che la piazzano a 1 solo punto dai play off.

Nell’anticipo del sabato, il Mesoraca contro il Sersale non riesce a sfruttare il secondo consecutivo fattore campo. Dopo la vittoria con il Cassano Sybaris di una settimana fa, nell’undicesima giornata solo un pareggio per 1-1 contro il Sersale che è ormai una specialista nei segni X, al momento 8, ma che resta ancora, così come la DB Rossoblù Luzzi, imbattuta del torneo.

In caduta libera l’AEK Crotone, altra sconfitta al “Longobucco” di Scalea confermando il periodo in netta controtendenza rispetto a quanto di buono si ammirava poche settimane fa. Dopo la vittoria nella quinta giornata ai danni del VE Rende, sono arrivati solo 3 pari e 3 sconfitte. A Scalea un tosto 3-0 non ammette scuse, soprattutto non lascia buoni presagi, i punti sono 14 ma la zona rossa e -4. Serve una sterzata. Lo Scalea probabilmente con la cura “Germano”, realizza il risultato a sorpresa della giornata. Scaleoti dopo la lunga crisi, piazzano la seconda vittoria consecutiva che alza l’asticella del morale e autorizza tanto ottimismo.

Per la Juvenilia RCS il canovaccio non cambia, sul proprio terreno sta costruendo il percorso verso la salvezza, gli attuali 13 punti arrivano da 4 vittorie e un pareggio tutti ottenuti a casa propria. Nella gara di ieri ne ha preso atto il VE Rende bloccato nella zona play out con solo 8 puntim che, dopo l’esaltate vittoria di 7 giorni fa contro l’Altomonte RC, non è stata capace di ripetersi nella prestazione e soprattutto nel risultato.

Alla Soccer Montalto non porta giovamento l’avvicendamento sulla panchina, ad Amantea ancora una sconfitta per 0-2. L’arrivo di mister Piero Bria deve ancora essere metabolizzato dalla squadra, il tempo avuto a disposizione è stato poco ma non ne resta tanto.

Cassano Sybaris (punti 8) sempre più in difficoltà, perde in casa 0-1 con il Malvito e ora la crisi diventa anche ufficiale con le dimissioni responsabili del tecnico Pugliese. Negli ultimi 6 turni solo 2 punti per i cassanesi, il sospetto è diventato certezza. Il Malvito, ora a 10 punti, è al secondo risultato positivo consecutivo, il pari interno della settima scorsa contro la capolista DB Rossoblù Luzzi e la vittoria esterna con il Cassano Sybaris portano ossigeno a una squadra partita per un obbiettivo diverso rispetto alla posizione occupata. Nulla ancora conquistato ma il risultato, in assoluto storico nella storia dei gialloverdi, potrebbe motivare cauto ottimismo.

La top 3 settimanale di LaC

Sotto le lenti del nostro microscopio non passa inosservata la prodezza di Nico Banchio, per lui il primo posto della nostra graduatoria, conclusione al volo da “palla in buca d’angolo” e l’attrezzo che si insacca all’incrocio dei pali. Sintesi, vittoria esterna contro la Morrone e 3 punti che avvicinano la propria squadra alla zona play off.

Secondo posto per Salvatore Forcinito del Malvito. Rete storica per il primo successo esterno in assoluto ma soprattutto una marcatura che aumenta l’autostima della squadra.

Quando la classe non è acqua lo certifica Allan Baclet della DB Rossoblù Luzzi che conquista la terza posizione della nostra Top 3. L’attaccante non ha bisogno di presentazioni ma se qualcuno lo avesse dimenticato eccolo pronto in mezza rovesciata a mettere dentro la palla della vittoria che produce 3 punti importanti che consentono di allungare sulla seconda in classifica.