Appello del deputato dei 5stelle Barbanti al governo Renzi: guardare alla Calabria per le Olimpiadi 2024.

Il Movimento 5 stelle resta contrario alle Olimpiadi del 2024, ma dato che ormai la candidatura è partita, sarebbe il caso di guardare anche alla Calabria. Lo sostiene il deputato grillino Sebastiano Barbanti.



“Non resta che augurarci – dichiara – che, nel momento in cui l’Italia dovesse aggiudicarsi questo grande evento, Renzi e Malagò tengano conto della Calabria per ospitare lo svolgimento di una disciplina olimpica. Un territorio ricco di luoghi unici nonché adatti alla pratica di molti sport: come il kitesurf a Lamezia Terme, il canottaggio sui laghi della Sila Cosentina, per il beach volley questa terra ha a disposizione 800 chilometri di spiaggia. Ma non siamo qua per consigliare la disciplina giusta al comitato organizzatore, piuttosto per chiedere a Renzi di ricordarsi della Calabria. E visto che per il Pd le organizzazioni mafiose non possono fermare il Paese, dessero dimostrazione del loro ruolo di garanti delle legalità nella classe dirigenti scommettendo sopratutto sulle regioni – conclude – del Sud Italia”.