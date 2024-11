Un tempo per parte durante la gara valida per il nono turno di Serie B, il primo biancorosso, il secondo a favore della compagine calabrese. Le Aquile in classifica ora hanno 9 punti

Catanzaro affetto da "pareggite". Certo è che l'1 a 1 maturato a Bari va più che bene visto quanto accaduto durante i 90 minuti. Nel primo tempo molto meglio i padroni di casa che vanno in gol con Dorval, ma nella ripresa, anche grazie ai cambi, due su tutti La Mantia e D'Alessandro, le Aquile risalgono in cattedra e riescono ad acciuffare il pareggio grazie all'uomo più rappresentativo. Pietro Iemmello tornato in campo questa sera con un piattone preciso, a seguito di una bella azione costruita dai suoi segna il gol del definitivo 1 a 1. Dopo nove giornate il Catanzaro ha 9 punti in classifica.

Primo tempo

1' - Bari-Catanzaro prende il via. Primo pallone toccato dai padroni di casa.

4'- Ripartenza micidiale del Bari che dopo tre tocchi arriva in area e Lasagna a tu per tu con l'estremo difensore giallorosso sbaglia. L'uscita di Pigliacelli è fondamentale in quanto riesce a chiudere completamente lo specchio della porta.

16' - Sugli sviluppi di un calcio di punizione punizione, colpo di testa del difensore biancorosso Mantovani bloccato facilmente da Pigliacelli. Il giocatore del Bari resta a terra per lo scontro aereo con Compagnon.

25' - Arriva la prima conclusione in porta del Catanzaro dopo un'azione costruita bene. Biasci in area, marcato, si libera per scaricare con il sinistro ma Radunovic in due tempi blocca senza problemi.

29' - Dorval porta in vantaggio i padroni di casa. Cross dalla destra, la difesa giallorossa non riesce a respingere e il giocatore biancorosso con una conclusione di controbalzo buca Pigliacelli.

35' - Compagnon prende fiducia e prova la conclusione al volo dal limite per il Catanzaro, il tiro è forte ma esce almeno di un metro al lato.

42' - Pigliacelli riesce con un volo plastico a respingere il tiro al volo del biancorosso Lasagna che si era coordinato bene da fuori area.

45' + 5 - Il primo tempo di Catanzaro-Bari termina 1 a 0.

Secondo tempo

46' - Inizia il secondo tempo di Bari-Catanzaro. Battono i giallorossi.

51' - Sibilli si fa tutta la metà campo occupata dalla squadra giallorossa palla al piede dopo essere stato lanciato in profondità, ma al momento della conclusione, da posizione defilata sulla sinistra, sbaglia clamorosamente e spara fuori.

59' - Di nuovo i padroni di casa con Lasagna che fa tutto da solo e di sinistro prova la conclusione dal limite che anche in questo caso, però, si perde larga.

65' - Catanzaro pericoloso con Koutoupias che dal limite prova la botta rasoterra, la palla fa la barba al palo e scivola sul fondo.

66' - Il Catanzaro ci crede e sfiora nuovamente la rete con Pontisso che riesce a intrufolarsi in area e concludere verso l'angolo opposto , ma Radunovic non senza problemi devia in corner.

73' - Il Catanzaro va in gol con il capitano. L'azione parte da un fallo laterale sulla sinistra, la palla giunge a Pompetti che con un lancio da poco più avanti del centrocampo trova La Mantia in area che controlla e appoggia per Iemmello che di prima intenzione col piattone mette la palla in buca d'angolo.

77' - Il Catanzaro ora ci crede e Coulibaly ci prova da fuori, la conclusione è di poco al lato.

83' - Ripartenza fulminate del Catanzaro con D'Alessandro che si fa tutto il campo e serve Iemmello che da dentro l'area, da posizione defilata sulla sinistra non conclude benissimo e Radunovic riesce a respingere.

90'+5 - Nel finale nulla da segnalare. Catanzaro-Bari termina 1 a 1.

Il tabellino

Bari (3-5-2): Radunovic, Pucino, Vicari (c), Mantovani, Favasuli (29'st Tripaldelli), Maita (36'st Novakovich), Benali, Falletti, Dorval (36'st Obaretin), Sibilli (18'st Manzari), Lasagna (29'st Favilli). A disp.: Pissardo, Novakovich, Bellomo, Sgarbi, Tripaldelli, Maiello, Manzari, Simic, Obaretin, Saco, Favilli. All. Moreno Longo

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli, Brighenti, Scognamillo, Bonini, Compagnon (12'st D'Alessandro), Pontisso (22'st Coulibaly), Petriccione (1'st Pompetti), Koutsoupias, Situm, Biasci (1'st La Mantia), Iemmello (48'st Buso). A disp.: Dini, Antonini, Brignola, La Mantia, Pompetti, Ceresoli, Seck, Buso, D'Alessandro, Coulibaly, Cassandro, Pittarello. All. Fabio Caserta

Ammoniti: Biasci (C), Petriccione (C), Benali (B), Maita (B), Pucino (B)