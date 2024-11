«Tutte le partite sono difficili, sarà una gara contro una squadra che sta bene però ci siamo preparati molto questa settimana, questi giorni d'allenamento sono serviti tanto anche per lavorare su alcuni aspetti tecnico-tattici, per quello che hanno fatto i ragazzi in questi giorni sono molto contento e soddisfatto». Dopo la rifinitura di oggi, valuteremo un po' anche tutti i ragazzi, soprattutto quelli un po' acciaccati e ci prepariamo bene perché farà una grande partita». È quanto ha affermato l’allenatore del Catanzaro Fabio Caserta alla vigilia del match in trasferta, valido per il nono turno del campionato di Serie B, che le Aquile dovranno affrontare allo stadio San Nicola contro il Bari alle 20.30.

Poi ritorna proprio sulle condizioni dei giocatori che stanno meno bene: «Pagano sta meglio, si è allenato questa settimana dopo l'infortunio. Pittarello dall'inizio della settimana ha un problema alla caviglia perché ha avuto una distorsione, non è stato bene, oggi valuteremo se convocarlo o meno, quindi oggi la rifinitura servirà anche per questo, per valutare bene anche le condizioni». E sul lavoro fatto in settimana: «Abbiamo lavorato non solo sul campo, anche vedendo i video dell'allenamento delle partite, cercando di migliorare gli aspetti negativi. Abbiamo parlato tanto anche con i ragazzi perché quando c'è la sosta ti permette anche di parlare tanto anche singolarmente, anche da gruppo. Abbiamo fatto dei giorni veramente intensi, sono molto contento e soddisfatto perché quando magari non arrivano i risultati, che tutti noi vogliamo, è sull'aspetto mentale soprattutto che bisogna andare a lavorare. Mi dispiace tanto quando non arrivano i risultati, quando vedo l'applicazione, l'attenzione, l'atteggiamento che ha tutta la rosa. Abbiamo approfittato anche di questa settimana per andare a cercare in ognuno di loro, soprattutto a livello mentale, di far capire che sono un gruppo solido, forte e che non bisogna abbattersi mai, soprattutto quando non si vince».

Sicuramente dal primo minuto ci sarà Iemmello in campo che torna dopo un infortunio ma chi lo affiancherà? «Lamantia adesso sta bene – ha dichiarato Caserta -, può giocare titolare e quindi è una valutazione che farò in base a tante cose. Rientra Iemmello che per noi è un valore aggiunto perché secondo me come caratteristiche ha una qualità superiore alla media, in questa categoria può fare veramente la differenza, magari in alcune partite la condizione fisica non gli ha consentito di esprimersi come sa fare lui, però per noi anche al 50% è fondamentale».

E sugli altri componenti della squadra: «Buso può fare la seconda punta, per me come caratterista può fare anche la mezzala, la mezzala di inserimento e quindi secondo me può ricoprire più ruoli. Con Coulibaly non sono stati impiegati perché fino ad oggi, fino a qualche giorno fa non stavano dal punto di vista fisico in maniera ottimale, adesso stanno bene e quindi sono valutazione che farò durante la settimana, durante le partite».

Infine torna sul Bari: «Sanno cosa fare in fase di possesso e di non possesso, è una squadra molto aggressiva quindi noi dobbiamo essere bravi a fare le nostre giocate, è quello che abbiamo preparato».

