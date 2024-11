Al termine del match che ha visto il Cosenza pareggiare 0-0 sul terreno di gioco del San Nicola di Bari, Fabio Caserta, tecnico del Cosenza, ha commento la prestazione dei suoi davanti alle telecamere di Sky Sport.

Le parole di Caserta

«Sono soddisfatto della prestazione, non era facile venire a Bari a fare questo tipo di partita. Nel primo tempo potevamo fare sicuramente di più, ma nella ripresa ho visto quello che voglio». E suoi pochi gol segnati dai suoi calciatori nelle ultime uscite ha spiegato: «Non sono preoccupato, ci sono momenti nell’arco del campionato dove fai 10 tiri e non segni, ma l’importante, quando non puoi vincere la partita, è non perderla».

Caserta nella trasferta di Bari ha avuto modo di affrontare Pasquale Marino, suo vecchio allenatore ed oggi alla guida dei biancorossi: «Ritrovarlo è stato un bel momento, mi ha fatto crescere tanto come uomo oltre che calciatore. A lui ho rubato anche tante cose da allenatore, è stato molto importante per me. Ma tanto devo anche a Ciro Polito che era in tribuna. Ed è sempre un piacere ritrovarsi».