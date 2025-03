L’attaccante cresciuto nel vivaio rossoblù sigla una tripletta che sa di salvezza per il suo Acireale, mentre il bomber amaranto ormai ci ha preso gusto: non poteva mancare sul podio il centrocampista della Vibonese, match winner (da difensore) a Ragusa

La 27esima giornata del girone I di Serie D dà il via ufficialmente alla corsa a due Siracusa-Reggina. Gli aretusei passano 0-2 a Enna e conservano il primato, la Reggina continua a inseguire: al “Granillo” il fanalino di coda Akragas non ha scampo e viene steso dalle reti di Barranco e di Urso.

Corsa a due, dicevamo: sì, perché dietro perdono sia Scafatese che Sambiase. I campani si fanno rimontare in casa dalla Nissa (1-2), mentre i giallorossi cadono al D’Alcontres contro l’Igea Virtus: decide un rigore di Trombino al 21’.

Ruggito d’orgoglio, invece, per la Vibonese: i rossoblù espugnano l’Aldo Campo di Ragusa grazie alla rete di Cardinale.

Nella zona rossa della classifica altro ko per il Locri, battuto 2-1 anche dalla diretta concorrente Sancataldese, mentre Acireale e Pompei compiono due colpi salvezza rispettivamente contro Licata e Castrum Favara.

La top 3 della 27esima giornata

Una tripletta in uno scontro diretto per la salvezza non può che consegnarti il primato sul podio settimanale. L’ex Cosenza Gianluigi Sueva risponde a una stagione caratterizzata da luci e ombre con tre goal che catapultano l’Acireale a 30 punti, a +3 sui play-out. Pallone a casa, sette goal in campionato e tanta gioia per lui e per i granata.

Secondo posto per il matador amaranto Bruno Barranco: contro l’Akragas il match stava diventando rognoso, ma a inizio secondo tempo arriva il colpo del bomber che sblocca la partita, poi terminata 2-0. Da quando ha iniziato a segnare con più regolarità, la Reggina ha ingranato la marcia più alta.

Terzo posto, infine, per Alessio Cardinale. Il centrocampista, adattato difensore vista l’assenza di Squillace, segna un goal fondamentale in chiave play-off- il goal vittoria a Ragusa. E pensare che ha anche rischiato la doppietta, che sarebbe stata la seconda del suo campionato.