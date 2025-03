Il nove amaranto ci ha preso gusto: suo il goal del sorpasso sulla Vibonese e altri tre punti per la società dello Stretto. La capolista siciliana però non molla e batte di misura il Licata terzultimo. Pareggia il Sambiase a Sant’Agata, il Locri cade anche a Scafati

La Reggina fa due derby su due. Dopo aver battuto lo scorso weekend il Sambiase, la truppa di Bruno Trocini supera anche la Vibonese. Il finale del match valevole per la 29esima giornata recita 2-1 con vantaggio rossoblù targato Terranova e rimonta amaranto firmata da De Felice e dal solito Barranco. La società dello Stretto sperava in un aiuto da Licata, che però non è arrivato: il goal di Convitto a 10’ dalla fine regala tre punti pesanti agli aretusei, che rimangono a +4 (ma con una partita in più).

Al terzo posto si conferma la Scafatese, che batte in rimonta un Locri ormai in caduta libera: al vantaggio di Ficara, i campani rispondono con Molinaro, Santarpia e Gagliardi. La truppa di Scorrano deve vincere il recupero contro l’Igea Virtus. Quarto il Sambiase, che muove la classifica a Sant’Agata: Zerbo porta in vantaggio i giallorossi, Ziello pareggia i conti.

In coda vittorie importanti di Ragusa e Pompei, che battono rispettivamente Nissa e Igea Virtus.

La top 3 del 29esimo turno

Il gradino più alto del podio appartiene a Bruno Barranco. Il nove argentino continua a timbrare il cartellino e raggiunge quota 12 reti in campionato. Oltre al goal vittoria contro la Vibonese tanta lotta e un atteggiamento encomiabile: dopo una prima parte di stagione in sordina, Barranco si è preso la Reggina.

Secondo posto per il match winner della capolista Siracusa: l’esterno offensivo Roberto Convitto, cercato peraltro dalla Reggina nella finestra invernale di calciomercato, segna un goal dal peso specifico enorme. 0-1 a Licata e aretusei ancora a +4.

Terzo posto per un centrocampista offensivo che a Reggio Calabria conoscono abbastanza bene: l’ex Reggina Yassin Ejjaki timbra una doppietta fondamentale per il Ragusa nel 3-1 alla Nissa. Vittoria salvezza e un favore alla Vibonese, che mantiene il + 4 sui nisseni e tiene al sicuro il quinto posto e (al momento) i play-off.