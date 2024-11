Reggio Calabria protagonista assoluta per l’anticipo della tredicesima giornata di campionato. Appuntamento questa sera alle 20:30 in diretta Sky

La squadra guidata da coach Paternoster si prepara alla grande serata, protagonista in diretta tv per la sfida contro Trapani. Lo scivolone a Latina non demoralizza affatto i neroarancio pronti a dimostrare di meritare il grande basket.



La sconfitta maturata solo negli ultimi minuti di gioco in terra pontina non ha comunque cambiato gli obiettivi di Fabi e compagni, pronti a riprendere il cammino dalle due vittorie consecutive contro Tortona e Treviglio. Successi arrivati forse nel peggior momento della squadra che hanno ridato perciò fiducia alla Viola.





La gara contro Trapani sarà quindi fondamentale. Da sottovalutare poi il fattore palazzetto, sicuramente gremito per l’occasione pronto a dare il supporto necessario.



Maria Chiara Sigillò