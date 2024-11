A nulla è valso l’ormai abituale tentativo di rimonta finale dei neroarancio, né l’ennesima doppia doppia da 20 punti e 15 rimbalzi di Renzi, I calabresi restano ultimi in classifica

Altra sconfitta per la Viola Reggio Calabria. I neroarancio cadono al PalaCalafiore contro la Petrarca Padova, che conduce per tutto l’arco dell’incontro e vince in riva allo Stretto la prima partita della stagione. A nulla è valso l’ormai abituale tentativo di rimonta finale dei neroarancio, né l’ennesima doppia doppia da 20 punti e 15 rimbalzi di Renzi.

Dopo un primo tempo equilibrato, la Viola si lascia andare a cavallo dei due periodi, cestinando sopratutto quello che era stato un ottimo approccio. Turel e Bianconi ne approfittano, anche grazie a percentuali tutt’altro che buone per Reggio. Lo strappo avviene nel finale di terzo quarto: Padova scappa a +13, massimo vantaggio. La reazione della Viola risiede nelle mani di Renzi e Spizzichini: i neroarancio arrivano addirittura al -6, ma la tripla finale di Basile gela definitivamente le speranze della formazione di casa. La Viola resta ultima, inchiodata a quota zero punti così come Orlandina e Virtus Padova.

Pall. Viola Reggio Calabria - UBP Petrarca Padova 62-68 (13-21, 14-16, 14-17, 21-14)

Pall. Viola Reggio Calabria: Renzi 20, Spizzichini 12, Bischetti 12, Marchini 8, Provenzani 6, Davis 2, Farina 2.

Tiri liberi: 11 / 18 - Rimbalzi: 36 11 + 25 ( Renzi 15) - Assist: 9 (Spizzichini e Bischetti 2)

UBP Petrarca Padova: Turel 15, Bianconi 13, Basile 9, amaranto 8, Bolpin 8, Morgillo 4, Borsetto 4, Coppo 4, Bombardieri 3.

Tiri liberi: 8 / 11 - Rimbalzi: 31 8 + 23 (Bianconi 8) - Assist: 10 (Basile 3)