Altra sconfitta, forse quella che definitivamente spegne le speranze di salvezza. La Viola Reggio Calabria perde anche a Padova, allungando a quattro la serie di sconfitte consecutive per la squadra di coach Bolignano. Neroarancio ko al PalaBerta, finisce 98-84.

Primo tempo

I neroarancio, privi di Davide Marchini, mettono a segno il primo canestro della partita con Farina. Padova prova subito a mettere in chiaro le cose sul parquet del PalaBerta: Maran e Turel mettono a referto una tripla a testa. L'UBP si mette in ritmo, portandosi subito su un pesante +9. La Viola ha una reazione d'orgoglio e rabbia agonistica: Balic e Spizzichini si caricano sulle spalle Reggio, che riesce a tornare a contatto. La fisicità di Moriglio mette in grande difficoltà gli ospiti: il pivot patavino s'accende e per la squadra di Bolignano son dolori: saranno 15 punti, per lui, all'intervallo lungo, con la Petrarca avanti di 11 punti.

Secondo tempo

A partire dal rientro in campo, però, le rotazioni praticamente inesistenti nella Viola iniziano a fare la differenza. Spizzichini (26 punti, best scorer) cerca di battagliare, ma nel terzo quarto Padova sale in cattedra, con Bianconi mattatore. Percentuali da sogno per l'ala dell'UBP, perfetto da due punti (5/5). La Viola non si smonta mai: un aspetto non scontato, visto il contesto in cui si gioca; ma non sufficiente: la difesa reggina è praticamente inesistente, a fronte di un attacco comunque positivo. Padova affonda con regolarità, diventando l'ennesima squadra che sfiora i cento punti contro i neroarancio. Davis e soci sono generosi, vincono il quarto periodo, ma alla sirena finale è 98-84 per la Viola.

Petrarca Padova-Viola Reggio Calabria 98-84 (28-20, 25-22, 27-21, 18-21)

Padova: Basile 12, Bianconi 21, Turel 17, Maran 7, Moriglio 19, Coppo 4, Vinciguerra 0, Bolpin 5, Morgillo 19, Bombardieri 2, Borsetto 11.

Viola Reggio Calabria: Davis 18, Spizzichini 26, Farina 14, Laquintana 2, Balic 5, Provenzani 13, Bischetti 6, Provenzani 13.