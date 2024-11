Ottimo esordio della squadra di Reggio Calabria: 22 punti per Aguzzoli, primo acuto in trasferta

La Pallacanestro Viola esordisce come meglio non potrebbe nel campionato di Serie B Interregionale. I ragazzi di coach Cigarini vincono 75-94 sul parquet del Cus Catania, nonostante l’assenza del giocatore più atteso in casa reggina, ovvero l’ucraino Illia Tyrtyshnyk. Un debutto davvero convincente, per qualità di gioco espresso e risultato finale, già deciso praticamente all’intervallo lungo.

Prova autoritaria nella Viola, che mette a referto 57 punti all’intervallo lungo, ipotecando già nel primo tempo i due punti. Parecchio bene a livello realizzativo Aguzzoli, top scorer con 22 punti realizzati, ma in generale bene a livello corale la formazione dello Stretto che si presenta bene al campionato.

Cus Catania-Pallacanestro Viola 75-94 (14-27, 18-30, 21-17, 22-20)

Cus Catania: Lo Iacono 12, Cuccia 7, Corselli 4, Prior Ruiz 22, Valle 28, Consoli 2, Mpeck, Arcidiacono, Carluccio, Grassi, Balbo, Giuffrida.



Allenatore: Gaetano Russo.



Pallacanestro Viola: Aguzzoli 22, Simonetti 13, Konteh 4,Maksimovic 21,Mavric 15, Seck 6, Binelli 8,Russo 5, Riversata, Collu, Mazza.



Allenatore: Federico Cigarini.



Arbitri Lorefice di Ragusa e Filesi di Chiaramonte Gulfi(RG).