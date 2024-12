Il terzo turno di ritorno ha avuto una costante per le squadre calabresi: così come l’andata, si è giocato di mercoledì sera, e a vincere è stata solamente la compagine migliore del gruppo e probabilmente di tutta la Serie B interregionale.

Guardando alle prestazioni, possiamo togliere il forse proprio perché la Viola Reggio Calabria è una sorta di macchina programmata per vincere, in stagione non c’è ostacolo che possa fermarla. Tornata sul parquet di casa, ma ricevendo dopo due turni a porte chiuse la presenza del pubblico, l’armata di Cadeo ha conquistato i due punti anche contro i biancorossi allenati da Carbone.

Viola-Rende sul 84-73 ha dimostrato, ancora una volta, la tenacia dei padroni di casa, che hanno preso le misure a tutte le concorrenti in campionato e sanno vincere pur non accelerando i ritmi al 100%. Da una parte, quindi, una squadra che conosce solo vittoria, dall’altra invece resta la soddisfazione di aver (quasi) giocato alla pari in vari momenti del match. Di certo, la prestazione del Rende è stata ben diversa rispetto alla sconfitta contro il Castanea in casa domenica scorsa, i punti per migliorare la propria posizione in classifica arriveranno da ben altri match più alla portata.

Rende ultimo in classifica a otto punti insieme a un gruppo di squadre che comprende anche il Catanzaro, sconfitto in questo caso a Messina. Il punteggio finale di 68-50 ha rispecchiato l’andamento del match, i siciliani soprattutto negli ultimi due parziali hanno chiuso letteralmente le loro maglie difensive, resta poco il tempo per respirare in questo rush finale del 2024. Sabato tornerà il campionato con Castanea-Viola, domenica pomeriggio invece spazio per Rende-Piazza Armerina e Catanzaro-Milazzo.