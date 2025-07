Una prima novità è maturata guardando direttamente il calendario, c’è uno spostamento a ovest importante e alcune storiche trasferte nella prima parte della stagione saranno evitate. I gironi per la Serie B interregionale hanno collocato Rende, Catanzaro e Viola Reggio nel girone F della Conference di Serie B dopo l’ennesimo ribaltone in termini di regolamento.

Si prende fin troppo alla lettera qualche modello americano, il meccanismo cervellotico della scorsa stagione è stato in parte evitato ma resta ancora uno snodo cruciale per determinare le sorti del campionato. Ci sarà una lucana (il Matera) poi sarà ricca la carica delle compagini pugliesi con sette compagini che daranno filo da torcere mentre il resto del girone è composto da team siciliani, quattro a completare il girone da quindici compagini in tutto per un totale di 28 gare nella prima parte.

Si riproporrà, tra i tanti match, il derby dello stretto tra Messina e Viola Reggio, lo scorso anno non fu giocato proprio col massimo della tranquillità e ci furono anche importanti situazioni che registrò il Giudice Sportivo.

Di certo, si attendono altri colpi per le compagini calabresi in modo da reggere l’urto del girone F e raggiungere gli obiettivi stagionali. Il Rende si sta già muovendo e vorrà fare un campionato d’avanguardia senza soffrire più di tanto per ottenere la permanenza in categoria, un obiettivo che rimane ben in vista del Catanzaro.

La Viola Reggio invece avrà il compito di uscire dalla quarta serie, una categoria che sta diventando quasi una sorta di “pantano” per uno dei team con all’attivo anni di storia nei massimi campionati cestistici.