Missione compiuta per la Cestistica Gioiese che vince anche gara 2 della semifinale play off in casa del Pianopoli e vola in finale nel campionato di basket della Divisione regionale 1 calabrese. Un match disputato alla pari, deciso di misura.

A dimostrazione degli ottimi valori in campo espressi da entrambe le squadre domenica sera dalle ore 18:00 presso il Palazzetto dello sport di Pianopoli. Il primo tempo, dopo un allungo iniziale della formazione locale, termina con il risultato di sostanziale equilibrio 11-10. Nel secondo quarto il Pianopoli sembra indirizzare l’incontro verso il successo, ma i gioiesi rintuzzano e restano in partita. Al giro di boa si va sul 25-21.

Il team del Pianopoli conferma l’ottima giornata anche nel terzo quarto, mentre la Cestistica Gioiese si difende con ordine. Si accede all’ultimo atto sul 40-38. Le due squadre danno tutto ciò che è rimasto in corpo e cercano di avere la meglio sugli avversari, canestro su canestro. È un’autentica battaglia sportiva, con attacchi e contrattacchi. La sirena finale sancirà: ASD Pianopoli - Cestistica Gioiese 54-56.

Gli atleti di casa guidati da coach Lazzarotti vengono sconfitti, ma offrono una prova ardita. Non riescono a pareggiare i conti, ma escono a testa altissima dalla gara. Il successo ottenuto in trasferta premia i ragazzi di Gioia Tauro e l’impegno profuso dai fratelli Travia, che gestiscono la società con passione e sacrifici.

Un grande traguardo per la Cestistica Gioiese, che già l’anno scorso provò il salto di categoria uscendo sconfitta solo in finale. Adesso, con il vantaggio del fattore campo, si riproverà l’impresa per ambire al sogno Serie C Ad attendere i pianigiani in finale ci sarà il Pollino Basket Castrovillari, che nell’altra serie playoff si è imposto sul Soverato.