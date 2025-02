I nero-arancio sono stati sconfitti un po’ a sorpresa in casa dal Molfetta, per soli due punti invece i biancorossi cedono le armi al Mola

Comincia decisamente in maniera imprevista la seconda fase del torneo per le compagini calabresi sul parquet interregionale. Il ko forse più eclatante resta quello della Viola RC per 79-90 contro il Molfetta, una resa inaspettata davanti al pubblico dello stretto. La gara è stata giocata alla pari per buona parte del match, poi l’affondo finale della compagine pugliese ha un po’ sparigliato le carte. Gli ospiti hanno spinto soprattutto nell’ultimo quarto riuscendo a dimostrare una maggiore determinazione sotto canestro, i reggini nulla hanno potuto sul piano difensivo.

C’è da chiedersi: è un campanello d’allarme per il futuro o semplicemente un momento di flessione per il gruppo? Bisognerà capirlo in fretta proprio perché questa seconda fase porrà confronti molto più accesi rispetto alla prima fase, ogni team vorrà fare risultato contro una big come la Viola. Coach Giulio Cadeo ha rimarcato proprio quest’aspetto: «Adesso tocca ripartire con l'entusiasmo di sempre, con lo spirito e l'umiltà che ci hanno sempre caratterizzato, umiltà significa riconoscere i propri limiti e lavorare per migliorarli, senza uscire dalle righe. Dobbiamo tornare a essere una vera squadra, come lo siamo stati per lungo tempo. I risultati positivi del passato ci aiutano, ma ora le problematiche sono più grandi e dobbiamo affrontarle con determinazione».

Nel prossimo turno, sabato i reggini saranno impegnati a Brindisi e l’imperativo per tutto il gruppo sarà quello di conquistare i due punti e rilanciarsi decisamente nel morale e anche nella classifica, ripartita nel Play in gold con la sommatoria degli scontri diretti della prima fase.

Nel Play in out invece tonfo per il Rende, che ha perso di un punto a Mola dopo aver dominato la gara per buoni tratti. Il punteggio di 70-69 è una beffa per il gruppo biancorosso, nel primo gioco i calabresi avevano allungato di sei punti, successivamente hanno lasciato qualcosa nei momenti decisivi degli altri parziali, sino all’ultimo quarto disputato probabilmente con maggior ferocia dal gruppo pugliese, che ha conquistato due punti importanti per la salvezza.

La formula prevederà la permanenza diretta in Serie B interregionale per le prime tre classificate ed è proprio su ciò che punterà il Rende con decisione, partendo già dal prossimo match di campionato contro il Canusium, domenica in casa. Il Mola, invece, sarà ospite del Catanzaro sabato sera, che in questo primo turno ha osservato un turno di riposo.