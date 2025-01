Il campionato di Serie B Interregionale di basket riprende domenica 5 gennaio con la diciassettesima giornata, la prima del 2025, inaugurando così il nuovo anno all'insegna della pallacanestro.

Grande attesa per la sfida della capolista Viola Reggio Calabria, che alle ore 18 di domenica ospiterà al PalaCalafiore i siciliani della Siaz Piazza Armerina. Reduci da 16 successi consecutivi, i neroarancio di coach Cadeo, puntano a confermare il loro dominio e a centrare la vittoria numero 17 per proseguire l'incredibile serie positiva in vetta alla classifica che al momento vede la Redel con un vantaggio di 6 punti sull’Angri.

Le altre calabresi cercano punti cruciali per la salvezza. Il Catanzaro, con 12 punti in graduatoria, sarà impegnato in trasferta contro il Marigliano, in una sfida che potrebbe rivelarsi determinante per allontanarsi dalle zone basse.

La Bim Bum Rende, penultima della classe, affronterà in casa la Pallacanestro Antoniana. I biancorossi rendesi sono alla ricerca di una vittoria fondamentale per provare a invertire la rotta e lottare fino alla fine per mantenere la categoria.