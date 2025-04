Risultati altalenanti per le squadre regionali impegnate in Serie B. Nella zona del play in gold importante successo dei reggini che mettono pressione alle squadre pugliesi, nei play in out invece due ko fanno riflettere decisamente i tifosi

Weekend a toni alternati per le compagini impegnate nella seconda fase della Serie B interregionale, tra chi cerca di mantenere inalterati i sogni di gloria e chi dovrà pensare molto più concretamente a portare in salvo la stagione.

La Viola Reggio, dopo un periodo di appannamento, sembra aver ritrovato fiducia e soprattutto punti necessari per alimentare i suoi sogni di gloria. La gara di domenica ha rappresentato quasi un esercizio stilistico per il gruppo di Cadeo, che ha vinto davanti al proprio pubblico per 84-59 contro il Brindisi. Prestazione in linea per i nero arancio, conquistare una posizione importante per i playoff resta un obiettivo importante per la Viola, trascinata dal solito Ani con 24 punti e da Bangu con 14 score personali. L’avversario del prossimo turno sarà l’Adria Bari, portare a casa altri due punti sarà importante per dare ancora più fiducia a un team ora in slancio.

Sconfitta esterna del Rende, che ha ceduto le armi al Caniusum per 78-73, in un confronto non certo facile contro un avversario molto più facilitato nel raggiungere la salvezza diretta. Evidentemente, la fortuna non gira proprio per la Sintegra quando affronta il Canusium, che già all’andata aveva battuto i biancorossi e non è sembrato così irresistibile nel match del secondo turno di ritorno. Sconfitta digerita e si penserà già al prossimo futuro, domenica ci sarà scontro lo interno al Pala Quattromiglia contro Corato.

Decisamente un salto all’indietro è quello compiuto dal Catanzaro, sconfitto in Puglia dal Mola per 74-59. Riesce tutto alla squadra di casa, serata davvero da dimenticare per il gruppo calabrese: i baresi sono sembrati ben altro avversario rispetto a quello visto in balia del Rende, stessa cosa si potrebbe dire proprio per l’Academy, che sicuramente in stagione ha avuto giornate ben più brillanti. Anche in questo caso, poco spazio per recriminare e testa rivolta al prossimo scontro sul parquet, il Catanzaro domenica affronterà il Canusium.