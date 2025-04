Nei tornei di Serie B interregionale diversi contesti attendono le squadre calabresi. I reggini dovranno ottenere la vittoria in Irpinia per proseguire la stagione, mentre in zona salvezza ballano altri punti pesanti in palio

Chiamati all’impresa o quasi. Considerando il momento di forma non così ottimale, la partita dei nero arancio delle ore 18 diventa una sfida ancor più cruciale per il destino del campionato. Tutti i match dell’ultimo confronto nel play in gold saranno in contemporanea e, per aver un miglior piazzamento nell’ultimo playoff, alla Viola Reggio toccherà vincere ad Avellino.

Due punti per proseguire la stagione e per dare un segnale concreto all’ambiente, la società ha festeggiato recentemente il trionfo under 15 regionale ma dovrà avere molte più soddisfazioni dalla prima squadra. Che ha giocato un’ottima prima parte di stagione ma è calata nettamente nel prosieguo della stagione, un po’ per infortuni e un po’ anche per dei ko inattesi, che hanno lanciato qualche segnale preoccupante.

La società, comunque, invita tutti i tifosi a stringersi intorno al gruppo, il dentro o fuori è un crocevia di stagione: «Tocca vincere anche per evitare calcoli relativi alle sfide del turno odierno affinché non si verifichi l’eventualità secondo cui la Viola e Reggio concludano in anticipo la stagione e i neroarancio, dunque, lascino anzitempo il campionato. Occorrerà metterci la massima attenzione e grande motivazione a far bene».

Ultima gara anche nel play in out alle 18 con Catanzaro e Rende che vorranno vincere per mantenersi attive e soprattutto guardare agli ultimi spareggi con più chance. I giallorossi andranno in scena a Corato e, in caso di vittoria, manterrebbero la quarta posizione: non utile per concludere in anticipo il campionato, bensì per un miglior piazzamento nei playout finali. Il Rende invece giocherà a Benevento contro un avversario al suo ultimo incontro stagionale.