Non è stata una serata fortunata per le squadre calabresi impegnate nei playout in Serie B interregionale. Le trasferte contro Antoniana e Marigliano rimettono così il discorso salvezza in assoluto equilibrio per il prossimo futuro

Il fattore casa, mai come in questo caso, sta diventando decisivo. Domenica scorsa Rende e Catanzaro avevano conquistato gara 1 proprio facendo leva sulla passione del proprio pubblico, ieri sera invece la situazione non è stata completamente ribaltata, quanto spostata direttamente a un ultimo decisivo appuntamento. Gli incontri di gara 2 non hanno dato la certezza della permanenza in Serie B, tutto sarà quindi analizzato in vista dell’incontro di domenica, con l’unico (e importante) vantaggio di dover fare lo spareggio di bella almeno in Calabria.

Il Catanzaro aveva dominato nel suo palazzetto contro l’Antoniana, a sua volta si è riscattata con una prestazione di sostanza. La batosta sportiva presa in Calabria è stata ben digerita dal gruppo napoletano, che ha conquistato la partita sul 73-59.

Alla struttura geodetica questa gara è stata in bilico fino alla fine e decisa solamente dalle triple dei cestisti di casa, con Fiorillo, De Martino e Bolis particolarmente ispirati nell’ultimo quarto finale.

Poco da disperare per il Catanzaro, e anche per il Rende che invece è reduce dal ko sul parquet del Marigliano. Dopo un’ottima prova interna è arrivata la sconfitta in un altro paese dell’hinterland partenopeo. Il punteggio di 68-65 è una doccia gelata per i biancorossi, considerando come erano stati i calabresi a condurre la contesa nei primi due parziali. Il contro sorpasso dei campani è arrivati nel terzo gioco in una partita forse non per esteti del basket, ma sicuramente molto combattuta.

Domenica, quindi, le due gare per la salvezza e in più la prima gara per i playoff della Viola Reggio Calabria, che ha approfittato della pausa per riordinare un po’ le idee. Giocherà a Monopoli contro la squadra arrivata prima nel play in gold: per sognare bisognerà vincere almeno due gare.