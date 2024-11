Nella prima gara il team maschile allenato da Pierpaolo Carbone ha sconfitto in casa il Milazzo. La compagine femminile invece ha bisogno di un maggiore rodaggio, come dimostrato nell’ultimo incontro svolto a Catanzaro

Il progetto cestistico della Bim Bum Rende già dalle sue prime battute sta convincendo i tifosi biancorossi. Non ha nascosto di certo le proprie ambizioni la società rendese, impegnata su più fronti in questa stagione sportiva, senza per questo trascurare l’importante settore giovanile che potrà essere una linfa vitale nel prossimo futuro.

La squadra maschile ha conquistato le maggiori attenzioni grazie all’esordio convincente davanti al pubblico amico. La gara contro Milazzo non è stata agevole, anzi: i siciliani sono arrivati a Rende cercando di imporre il proprio gioco, come dimostrato da un vantaggio addirittura di dieci punti e il parziale del primo quarto poi chiuso sul 21-18 per gli ospiti. I biancorossi però hanno maturato le loro convinzioni tattiche già nel secondo gioco, ribaltando la contesa e mantenendo sempre un margine di distacco. Anche in questo caso, la Sintegra Rende si era spinta sui dieci punti in avanti, ma i siciliani hanno saputo rientrare nella contesa sfruttando una flessione dei biancorossi. Alla fine, la vittoria conquistata per 80-76 ha confermato i primi progressi già auspicati nel pre-campionato, mettendo in mostra l’incisività di Baquero (24 punti per lui), Tartamella (17 pt, con tripla finale) e Ballati con 15 punti. Si guarda già avanti pensando al prossimo impegno di sabato 5 ottobre con i biancorossi che scenderanno in campo a Messina, sul parquet del Castarea.

Sul versante femminile, la squadra rendese è stata sconfitta sul palazzetto della CCB Academy Catanzaro. Il gruppo allenato da Ciro Cardinale ha retto bene nei primi due periodi, poi è stata la squadra di casa al Pala Pulerà a effettuare il sorpasso nel terzo gioco e ad allargare notevolmente le stime del punteggio con il 67-46 finale. Sabato prossimo le biancorosse saranno di scena per un torneo, cercando di mettere minuti nelle gambe nonché una maggiore amalgama per quanto riguarda gli schemi in campo.

Il fine settimana è da stimare su più fronti, quindi, per la società considerando anche il primo impegno dell’Under 19. È stato stilato dalla federazione regionale cestistica il calendario della pre season: ai giovani cestisti toccherà come esordio la trasferta di Crotone, sabato alle 16 al “PalaKrò” contro la Jonica Basket.