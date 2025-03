Il primo turno del girone di ritorno nella fase ad orologio ha registrato un en plein calabrese, le due squadre scese in campo non hanno deluso le aspettative dei tifosi. È tornata al successo la Viola Reggio, e forse ciò non era nemmeno troppo scontato vedendo le ultime partite dei reggini, apparsi un po' demotivati ​​ea corto di fiato. La gara contro Molfetta vinta sul 76-84 conferma come i nero arancio hanno in bisaccia almeno tanta determinazione, il gruppo di Cadeo era andato sotto addirittura diciotto punti ma ha saputo rialzare la china nell'ultima parte del match.

Prova ne è l'allungo nel terzo e nel quarto parziale, mattatore del match è stato Ani con 32 punti e una carica per il futuro che fa ben sperare tutto l'ambiente. L'impegno di domenica prossima contro il Brindisi non andrà sottovalutato, la differenza di classifica contro i pugliesi è evidente ma il recente passato ha dimostrato come questa seconda fase di play in gold può riservare trappole impreviste.

Passando al play in out, vittoria convincente per il Rende, l'impegno contro il Mola era facile da pronosticare ma forse non con queste misurazioni. Per una volta il gruppo di Carbone si è dilagato in campo, giocando libero da condizionamenti e il pubblico avrà sicuramente apprezzato. La differenza di qualità si è fatta sentire, il punteggio finale sul 102-69 è stato così commentato dal tecnico biancorosso: «Siamo stati bravi ad iniziare bene. Le partite si vincono se partono bene. Il nostro rammarico, in questa stagione, è proprio averne sprecato tante. Con questa intensità possiamo giocarcela con tutte, partendo dall'impegno di domenica contro Canosa in trasferta , rispetto all'andata avremo capitan Ginefra e contiamo di riprenderci quanto perso tra le mura amiche».