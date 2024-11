Il sesto turno del campionato interregionale fa registrare l’en plein per le tre compagini calabresi. I reggini proseguono imbattuti la loro marcia in vetta, successo in trasferta per i rendesi e prima vittoria per i catanzaresi

Per la prima volta in questa stagione le tre calabresi festeggiano all’unisono, anche se la differenza di classifica è ben evidente. I progressi però non sono da sottovalutare, così come la voglia di fare meglio e, soprattutto nel caso della Viola Reggio Calabria, aumenta la determinazione per restare in vetta al torneo. Il girone H è così dominato, sei gare e sei vittorie con un gioco sempre brillante. 83-67 il punteggio finale conquistato dai reggini contro Piazza Armerina, una squadra di qualità che nulla ha potuto contro le avanzate di Simonetti (20 punti per lui) e compagni. Soprattutto nella seconda parte del match, il predominio della Redel è stato netto, da registrare gli esordi dei giovanissimi Mazza e Nicolò, talenti destinati a un brillante avvenire cestistico.

Il Rende dà continuità ed è arrivata a sei punti in classifica. Tre vittorie e tre sconfitte sinora per il gruppo allenato da Pierpaolo Carbone, che sta svolgendo un campionato in linea con le attese. La Sintegra ha vinto 84-71 sul campo dell’Antoniana, ripetendo così quanto visto di buono già contro l’Angri. Gara praticamente dominata dal team rendese, sempre avanti nel punteggio e capace

di saper gestire al meglio l’infortunio del play Ginefra. Importante, inoltre, l’ottima prestazione di Baquero, straripante come top scorer con i suoi 31 punti, seguito dal sempre costante Tartamella con 21 punti.

Festa anche scendendo di qualche chilometro, il Catanzaro ha battuto Marigliano 78-56, per un match mai messo in discussione. La prima vittoria in campionato del gruppo giallorosso è arrivato dopo cinque ko, i top scorer dei locali sono stati Sipovac e Carpanzano con 18 punti ma in generale è stata la determinazione collettiva ad essere apprezzata dai tifosi. Nel prossimo turno, le tre calabresi giocheranno tutte domenica 3 novembre alle ore 18. La Viola ospiterà Angri (seconda a quota 10 in classifica), in quello che sarà uno scontro diretto davanti al proprio pubblico. Impegni importanti anche per Rende contro Messina, sfida della verità invece per l’altra squadra regionale. Bk 4.0 Barcellona-Catanzaro sarà il confronto tra squadre ultime in classifica, che vorranno uscire (anche con i due punti in palio domenica) quanto prima dal marasma.