La compagine biancorossa in Serie B interregionale è impegnata nella seconda fase ad orologio cercando di mantenere la categoria. Il tecnico chiama a raccolta i tifosi, ben sapendo come in questa stagione probabilmente ci sarà da soffrire sino all’ultimo pallone a spicchi

La consapevolezza di raggiungere un’altra sofferta salvezza è da tempo nel background della Sintegra Rende. La squadra in questa stagione ben sapeva di dover lottare per una riconferma in Serie B interregionale, anche se in molte occasioni la fortuna si è girata decisamente dall’altra parte. Qualche gara è stata persa per una questione di punti o di errori fatali negli ultimi secondi, altri match per una rosa che registrava infortuni al momento meno opportuno, o per un roster che ha navigato a frequenze alterne, mettendoci un bel po’ di tempo prima di trovare l’amalgama.

Arrivati nella seconda fase per il Play in Out sarà molto difficile conquistare le prime tre posizione che significano la salvezza diretta e lo stop alla stagione, considerando anche come i biancorossi osserveranno un turno di riposo e nei match di questa fase non hanno conquistato grosse soddisfazioni.

Non tutto però va cestinato, la Sintegra Rende ha dimostrato di poter tenere testa anche ad avversarie di ben altra levatura e su ciò spinge l’ambiente così lo staff tecnico. Il rodato tecnico Pierpaolo Carbone ammette: «La squadra è in una situazione particolare e non certo felice, gli imprevisti e gli infortuni del resto hanno un po’ caratterizzato l’andamento della stagione».

Non si molla la presa, ma di certo bisognerà avanzare il ritmo sul parquet. Sia davanti al pubblico del Pala Quattromiglia che nelle trasferte in terra pugliese bisognerà conquistare qualche successo vitale: «Alla ripresa in campo, nonostante tutte le avversità – conferma il mister - dobbiamo cominciare a fare punti per arrivare in una posizione che ci consenta di disputare i playout avendo il fattore campo a nostro vantaggio, dobbiamo essere bravi per il prossimo futuro a collocarci almeno dal quarto al settimo posto nella classifica del Play in Out».

Carbone è un tecnico che ne ha viste tante, sa come la stagione di certo non può terminare solo sentendo i pronostici degli addetti ai lavori. L’allenatore è consapevole di come la sua squadra farà di tutto per salvarsi: «Il nostro è stato un campionato strano con tanti punti persi per strada. Peccato, perché mostrando maggiore attenzione e lucidità nei momenti importanti delle gare, un lotto di punti in più ci avrebbe consentito altri scenari. Ad ogni modo la squadra ha le potenzialità per fare meglio e dovrà cercare con carattere e determinazione di prepararsi bene per le prossime gare e i playout».