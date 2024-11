La Pallacanestro Viola Reggio Calabria potrebbe non iniziare a Salerno il proprio 2022. La squadra di Bolignano, infatti, ha in programma la trasferta in Campania come primo impegno dell'anno solare, ma il rinvio della sfida si fa ora dopo ora sempre più concreto.

Le motivazioni

Il roster allenato da coach Di Lorenzo conta più di una decina positivi, che renderebbero difficile ipotizzare la regolare disputa dell'incontro. La stessa Virtus Salerno, infatti, ha richiesto il rinvio della sfida, trovando il parere favorevole del club reggino, su cui però ancora non è stata presa una decisione dalla FIP. Notizie più certe sono attese nelle prossime ore. Se così fosse, l'anno solare della Viola scatterebbe il 16 gennaio, con la partita interna con Taranto.