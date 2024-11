I nero-arancio sfruttano ancora il fattore Pentimele e conquistano la quarta vittoria di fila in campionato. Mantenuta la terza piazza in classifica

REGGIO CALABRIA - La Viola va. I neroarancio calano il poker contro Matera e si confermano terza forza del campionato di serie A2 Silver alle spalle del duo di testa formato da Ravenna e Treviso.



Il team dello Stretto si dimostra ancora una volta una squadra compatta e difficile da superare per qualsiasi avversario. Il match contro Matera, per nulla spettacolare, ha messo però in evidenza le qualità di un gruppo che anche quando non riesce a esprimersi su alti livelli di gioco, riesce comunque a guardare all'obiettivo finale senza mai disunirsi.



Contro Matera, del resto, contava solo vincere per i ragazzi di coach Benedetto che così consolidano il momento positivo della società neroarancio il cui presidente, Giusva Branca, la scorsa settimana è stato eletto nel consiglio direttivo della Lega basket. Anche questo un segnale importante non solo per il club reggino ma per tutto il movimento cestistico calabrese che intorno alla Viola può così trovare nuovo slancio.



Tifosi e appassionati dopo aver finalmente ritrovato la loro casa, con la riapertura del PalaCalafiore, sognano adesso una chiusura d'anno in bellezza nelle ultime due gare in programma in questo mese che molto diranno sulle ambizioni della Viola in questa stagione.