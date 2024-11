Tante le novità in casa della Viola. Ma non solo di giocatori si parla. I neroarancio hanno infatti ufficializzato il nuovo preparatore atletico

Tanti i nomi che potrebbero sbarcare a Reggio nelle prossime ore. La Viola continua senza sosta il lavoro per completare la squadra e quasi certamente sarà un roster a dodici. Già chiusa la questione di Allaen Agbogan, regista ventenne. Nei dodici potrebbe rientrare anche Pavle Jovicevic.

Gli esterni

Il pacchetto esterni si completa con l’ingaggio di Chris Roberts, atleta che potrebbe sfruttare la sua duttilità giocando anche da quattro. Roberts si aggiunge ai già confermati Rossato,Taflaj e Fabi, indiscutibile capitano.

I lunghi

Nel settore lunghi, accanto a Baldassarre ci sarà Benvenuti . Si attende un nuovo under in ala forte. Nel frattempo, cresce l’interesse per Mattia Da Campo, scuola Stella Azzurra Roma con un’esperienza anche a Seattle. Sfumata invece la trattativa con Santolamazza ormai vicinissimo all’Urania Basket in compagnia dell’ex Micevic.

Non solo giocatori

Ma non solo di giocatori si parla. La Viola ha infatti ufficializzato il nuovo preparatore. Giuseppe Lopetuso. In realtà si tratta di un ritorno per il pugliese in Calabria. Reduce dall’esperienza in Toscana, Lopetuso aveva già svolto il ruolo di preparatore fisico nella stagione 2014-2015.