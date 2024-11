Scafati e Tortona le avversarie che i neroarancio affronteranno in casa. Benedetto:"Saranno due partite fondamentali"

REGGIO CALABRIA - La stanchezza inizia a farsi sentire in casa neroarancio, ma dall’alto dei sui 22 punti in classifica la Viola non sembra avvertire preoccupazione. Nonostante la sconfitta rimediata a Treviglio coach Benedetto appare sereno: “Abbiamo rimesso Rush in campo, anche il giovane Spissu ha dimostrato di avere carattere e qualità. Per le prossime due partite interne, che ritengo fondamentali per il nostro cammino, sono sereno”. La prima a scendere in riva allo Stretto sarà Scafati (domenica 1° febbraio). La compagine campana non è di certo una diretta avversaria dei reggini, fin dall’inizio del campionato ha sempre occupato la parte bassa della classifica perdendo 12 partite su 19 giocate.



L’8 febbraio invece ad affrontare i reggini ci sarà Tortona. Il team del presidente Tava è invece appaiato in graduatoria con i neroarancio e ultimamente sta dimostrando di essere una squadra competitiva e di spessore. Anche se hanno perso le ultime due gare di campionato, gli uomini di Cavina (risultato migliore allenatore del mese di dicembre di A2 Silver per la LNP) vantano una media di 70,6 punti a partita e 1341 punti stagionali. Fra i migliori tiratori i bianconeri possono contare su Gallowey, Crockett e Tavernari.



Due sfide cruciali anche per il Presidente della Viola Giusva Branca “la partita - afferma - dell’anno è quella contro Scafati, il primo di due consecutivi turni casalinghi che ci chiariranno le idee su cosa ci riserva il finale di stagione”.