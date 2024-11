Sconfitta pesante per la Viola Reggio Calabria, nel recupero della 19a giornata di campionato, contro Orzinuovi. La truppa dell'ex Marco Calvani si impone con un perentorio 53-81, in una gara in cui gli ospiti hanno preso il largo già ad inizio secondo quarto.

Primo tempo

La partita, fin dalle battute più embrionali, è caratterizzata da un ritmo lento e compassa. Tocca a Marchini scuotere l’inerzia con una tripla frontale, dopo che Agbamu e Procacci, dalla linea della carità risultino impeccabili. Da Campo, da oltre l’arco, ed Agbamu, nel pitturato, provano a minare la tenuta difensiva della Viola, la quale rimane in linea di galleggiamento grazie alle iniziative di Spizzichini e Farina, innescati sotto le plance da un Marchini in formato extra large (9-12 al 5’). Ponziani viene gettato nella mischia ed inizia a creare numerosi grattacapi al pacchetto lunghi calabrese in post basso, lucrando diversi falli e andando in lunetta. Marchini, dal canto suo, decide di caricarsi sulle spalle i propri compagni, risolvendo molte situazioni offensive complicate. Tuttavia l’Agribertocchi non si scompone e, con la giusta dose di cinismo, chiude il primo quarto con la testa avanti (19-22 al 10’). Il secondo quarto è di targa orceana.

La truppa di coach Marco Calvani alza il volume in difesa, complice l’entrata sul parquet di Trapani, che mette la museruola a Balic e Marchini. Questo permette ad Orzinuovi di catturare numerosi rimbalzi in difesa per poi ripartire in transizione, dove i biancoblu gestiscono bene i possessi e volano sulle nove lunghezze di vantaggio (25-36 al 15’). Reggio Calabria si affida alle iniziative personali di Spizzichini, al quale, però, vengono prese le misure. Leonzio decide di salire in cattedra, mentre il collettivo orceano domina a rimbalzo. La guardia di Chieti sente l’odore del sangue ed azzanna la preda, firmando un parziale singolo di 0-8 che proietta l’Agribertocchi sui diciassette punti di vantaggio, rintuzzati a fil di sirena da una tripla di Balic, che manda tutti negli spogliatoi, con Orzinuovi a raccogliere un vantaggio importante (33-47 al 20’).

Secondo tempo

Il terzo periodo vede un’Agribertocchi indirizzare la partita lungo i propri binari. Planezio ed Alessandrini, sotto i tabelloni, e Leonzio sono un fattore nell’economia del gioco ospite ed un rebus complicato per la Viola. E’ proprio Planezio, al culmine di un ottima azione corale, ad infilare una bomba che lancia i viaggianti sui venti punti di vantaggio, mettendo una seria ipoteca sulla partita (37-57 al 25’). Il sodalizio reggino non è in grado di stare al passo con Orzinuovi e nemmeno l’ingresso dalla panchina del neo-arrivato Hamza può invertire la tendenza a rimbalzo, a favore di capitan Gasparin e compagni. Balic e Farina cercano di mantenere in vita un ultimo barlume di speranza, ma Da Campo manda a bersaglio un cesto di pregevole fattura e così Orzinuovi non si volta più indietro. L’intera ultima frazione di gioco è pura accademia. L’Agribertocchi gestisce con calma e razionalità l’ingente tesoretto accumulato, mentre i neroarancio rimangono al palo. Gli orceani dilagano, toccando anche i ventisette punti di discrepanza (43-70 al 35’). Negli ultimi minuti Davis ingrassa il proprio tabellino e coach Marco Calvani concede spazio ad Emanuele Carnevale. Il finale è 53-81.

Pall. Viola Reggio Calabria - Agribertocchi Orzinuovi 53-81 (18-22, 15-25, 8-18, 12-16)

Pall. Viola Reggio Calabria: Davide Marchini 11 (1/5, 2/5), Stefano Spizzichini 10 (3/11, 0/0), Amar Balic 8 (1/2, 2/8), Simone Farina 8 (2/2, 0/1), Giambattista Davis 6 (3/4, 0/1), Federico Bischetti 5 (0/0, 1/1), Amedeo Tiberti 3 (1/5, 0/0), Hamza Yusuf 2 (1/3, 0/0), Michelangelo Laquintana 0 (0/1, 0/0), Alessandro Musolino 0 (0/0, 0/0), Fabio lorenzo Freno 0 (0/0, 0/0), Alessandro rosario Ziino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 18 - Rimbalzi: 23 1 + 22 (Stefano Spizzichini 7) - Assist: 4 (Michelangelo Laquintana 2)

Agribertocchi Orzinuovi: Ennio Leonzio 15 (2/6, 3/7), Giovanni Gasparin 13 (4/9, 1/1), Alessandro Procacci 12 (2/3, 2/4), Marco Planezio 11 (1/5, 3/5), Mattia Da campo 9 (2/5, 1/2), Riziero Ponziani 8 (2/6, 0/0), Destiny Agbamu 6 (2/3, 0/0), Nicolas Alessandrini 5 (2/4, 0/1), Emanuele Trapani 2 (1/4, 0/0), Emanuele Carnevale 0 (0/0, 0/0), Filippo Gallo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 18 - Rimbalzi: 43 14 + 29 (Giovanni Gasparin 11) - Assist: 10 (Nicolas Alessandrini, Emanuele Trapani 3)