La Pallacanestro Viola ha centrato i playoff. I neroarancio, vincendo a Taranto, hanno ottenuto la qualificazione alla post-season, addirittura prendendosi la sesta piazza del girone D.

Ai quarti di finale, che cominceranno domenica 15 maggio, Balic e soci affronteranno la Real Sebastiani Rieti, seconda classificata del girone C. Per passare il turno serviranno tre vittorie nella serie: gara 1 e gara 2 si giocheranno nel Lazio, gara 3 ed eventuale gara 4 al PalaCalafiore per poi, in caso fosse necessaria una ulteriore partita, tornare a Rieti.

Il programma

TABELLONE 1

1A La Patrie San Miniato - 8B Pontoni Monfalcone

4B Gemini Mestre - 5A Riso Scotti Pavia

3A Paffoni Fulgor Omegna - 6B Civitus Allianz Vicenza

2B Ferraroni Juvi Cremona - 7A S.Bernardo/Abet Langhe Roero

TABELLONE 2

1B Gesteco Cividale - 8A Maurelli Group Libertas Livorno

4A 3G Electronics Legnano - 5B WithU Bergamo

3B Rucker Belcorvo San Vendemiano - 6A Solbat Piombino

2A Elachem Vigevano - 7B Rimadesio Desio

TABELLONE 3

1C Liofilchem Roseto - 8D Fidelia Torrenova

4D Virtus Kleb Ragusa - 5C Luciana Mosconi Ancona

3C RivieraBanca Basket Rimini - 6D CJ Basket Taranto

2D Tecnoswitch Ruvo di Puglia - 7C Raggisolaris Faenza

TABELLONE 4

1D Moncada Energy Agrigento - 8C Andrea Costa Imola

4C Kienergia Rieti - 5D Virtus Arechi Salerno

3D Lions Basket Bisceglie - 6C Goldengas Senigallia

2C Real Sebastiani Rieti - 7D Pall. Viola Reggio Calabria

LE DATE

Domenica 15, martedì 17, venerdì 20, domenica 22, mercoledì 25 maggio

NOTE

- Le date indicate possono subire variazioni per eventuali indisponibilità dei campi di gioco.

- Gara 1, gara 2 ed eventuale gara 5 si disputano in casa delle squadre con il fattore campo a favore.

- Il calendario definitivo dei playoff sarà reso noto nei prossimi giorni dal Settore Agonistico FIP. Gli orari di inizio delle gare saranno a discrezione delle società ospitanti.

Nell'apposita sezione del sito LNP tutte le informazioni sui Playoff 2022 di Serie B Old Wild West (tabelloni, formule, calendari).